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الرياضي
فسخ عقد جائزة روسيا لـ«الفورمولا-1»
فسخ عقد جائزة روسيا لـ«الفورمولا-1»
3 مارس 2022 17:18

 
باريس (أ ف ب) 

أعلن مروج بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» فسخاً نهائياً للعقد الذي يربطه مع مروج جائزة روسيا الكبرى، على خلفية غزو أوكرانيا من قبل الجيش الروسي.
وقال مروج الفئة الأولى، «الفورمولا-1»، إنه بات بإمكان «الفورمولا-1» التأكيد أنها وضعت حداً للعقد مع مروج سباق جائزة روسيا الكبرى، ما يعني أن روسيا لن تستقبل جولة عالمية في المستقبل.
وكان المشرفون على البطولة أعلنوا الأسبوع الماضي إلغاء السباق الروسي، بعد الحرب على أوكرانيا، حيث كان يجب أن تستضيف حلبة سوتشي النسخة الأخيرة من الجائزة الكبرى منذ أن دأبت على ذلك عام 2014، قبل أن تحصل سان بطرسبورج على شرف الاستضافة بدءاً من عام 2023.
وأضاف: تم اتخاذ القرار هذا الأسبوع ضمن إطار المحادثات التي تلت إعلان الأسبوع الماضي بشأن جائزة 2022، في إشارة إلى قرار إلغاء السباق الذي كان من المزمع إقامته في سبتمبر المقبل.
ويأتي قرار «الفورمولا-1» في سياق الأحداث المتسارعة وضمن سلسلة من الإجراءات والعقوبات المتخذة من قبل العديد من الاتحادات الدولية تجاه الرياضة والرياضيين الروس.
وأوصت اللجنة الأولمبية الدولية الإثنين بمنع الروس والبيلاروس من المشاركة في المنافسات الرياضية، وبالتالي كسر تقليد طويل من عدم التدخل في النقاشات السياسية أو الجيوسياسية.
من جانبه، قرر الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) السماح للسائقين الروس أو البيلاروس بالمشاركة تحت علم محايد في المسابقات التي ينظمها، مثل بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، مع التأكيد على عدم إقامة أي مسابقات دولية في روسيا وبيلاروسيا، حتى إشعار آخر، كما لن يتم استخدام علم- رمز أو نشيد لروسيا- بيلاروسيا في المسابقات الدولية حتى إشعار آخر.
وأرخت هذه الأحداث المتسارعة بظلالها على مستقبل السائق الروسي نيكيتا مازيبين في «الفورمولا-1» الذي بات في مهب الريح، ويرتبط بمصير الشراكة بين فريقه الأميركي هاس وراعيها الروسي الرئيس، مجموعة أورالكالي، المتخصصة في إنتاج البوتاس.
ووصل مازيبين الذي منع أيضاً من المشاركة في سباق جائزة بريطانيا الكبرى إلى «الفورمولا-1» العام الماضي، وهو نجل الملياردير الروسي ديمتري، أحد المساهمين في أورالكالي.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
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