عجمان.. «بركان هادئ» و«ثورة عمل»!



سلطان آل علي (دبي)



في خضمّ التنافس على لقب الدوري، والهروب من القاع، يأتي عجمان في أعلى منتصف الترتيب بهدوء ودون ضجة، و«البرتقالي» الذي أحدث نقلةً نوعية عن المواسم الماضية، ليكتب مقولة جديدة، ليس كل ثوران لـ «البركان» يعني الدمار، إنه في عجمان ثورة عمل!

ويحتل عجمان المركز السادس بعد 17 جولة هذا الموسم، بمجموع 25 نقطة، وهو الرقم القياسي الجديد للفريق، في تاريخ مشاركاته الـ13، على مدى التاريخ بالدوري، بعد 17 جولة، بل وهو فعلياً تجاوز مجموع نقاطه في مواسم كاملة مثل 1991-1992و2008-2009 و2009-2010 و2014- 2015

ويأتي عجمان في المركز الثامن على مستوى التهديف في الدوري بـ21 هدفاً فقط، غير أنه يملك ميزة استثنائية عن بقية الفرق في «دوري أدنوك للمحترفين»، وهي الدقة في التسديد على المرمى، حيث إن عجمان يأتي في المركز الـ11 بإجمالي التسديدات بـ143 تسديدة، ولكنه ثاني أكثر فريق سدد على المرمى بـ77 تسديدة، نتيجة لذلك، يعتبر «البركان» أفضل فريق في دقة التسديد على المرمى بدقة 54%، وهو الفريق الوحيد الذي تجاوز نسبة 50%، مما يعكس جودة التسديد، كما أنه سادس أكثر فريق نجح في صنع الفرص الحقيقية بالدوري، بـ54 فرصة، متفوقاً على شباب الأهلي، ويعد فراس بالعربي رابع أفضل اللاعبين في صناعة الفرص الحقيقية بـ14 فرصة.

ويعتبر عجمان أقل الفرق وقوعاً في مصيدة التسلل بـ13 حالة فقط، ويتميز كذلك بالتمريرات البينية الدقيقة خلف المدافعين، فهو رابع أكثر فريق بهذا النوع من التمريرات بـ121 تمريرة والنسبة الأكبر لفراس بالعربي الذي مرر 40 تمريرة بينية ليكون ثاني أكثر اللاعبين في الدوري.

ويعد عجمان خامس أقوى دفاع في الدوري بـ19 هدفاً في مرماه فقط، كما أنه خرج في 6 مباريات بشباك نظيفة، وبفارق مباراتين فقط عن الأكثر الوصل والشارقة بـ8 مباريات، في الوقت ذاته، نجد أن «البركان» ثاني أقل الفرق ارتكاباً للأخطاء بـ182 خطأ فقط، ومعدل 11 خطأ كل مباراة، كما أنه ضمن أقل خمسة فرق في البطاقات الصفراء بمجموع 30 بطاقة.

ويعتمد الصربي جوران على ثنائية خارقة للعادة في منتصف الملعب، بوجود بلال عبدالله القادم من الفجيرة، والمقيم المغربي عصام فايز، وعلى مستوى التمرير يوجد بلال ضمن أكثر 10 ممررين في الدوري بمجموع 750 تمريرة صحيحة، وعصام فائز في المركز 16 بمجموع 618 تمريرة، وهما الاثنان يشكلان 30% من تمريرات عجمان الصحيحة هذا الموسم!

وإذا ما عدنا للموسم الماضي، نجد أن أعلى ممرر في عجمان هو عصام فايز كذلك، ولكن في المركز 66 بمجموع 551 تمريرة خلال موسم كامل، وفي موسم 2019-2020 كان حسن عبدالرحمن في المركز 43.

ويعد عصام فايز أكثر لاعبي عجمان لعباً للتمريرات المساهمة في بناء الهجمات بـ131 تمريرة، وفي المركز 12 في الدوري، وهو أكثر اللاعبين في الدوري بعدد الالتحامات الدفاعية بـ153 التحاماً، كما أنه سادس أكثر اللاعبين قطعاً للكرات بـ86 مرة، إضافةً إلى كونه أكثر من استرجع الكرات بـ137 مرة.