الإدريسي: متفائل بالظفرة



محمد سيد أحمد (أبوظبي)



أبدى المغربي بدر الإدريسي المدرب الجديد للظفرة، تفاؤله بأن يحقق الفريق نتائج جيدة، خلال الفترة المقبلة، ويغير الصورة التي بدأ عليها الموسم على صعيد النتائج، ورغم اعترافه بصعوبة المهمة، إلا أنه شدد على أن الأجواء في الفريق إيجابية، كما أن الجميع متكاتف، من أجل أن يكون «الفارس» في وضع أفضل بجدول ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين».

وقال المدرب العربي الشاب «42 عاماً»، الذي حمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال بجانب الرخصة «A»، في أول حديث، بعد تكليفه بالإشراف على الفريق عقب إقالة البرازيلي روجيرو ميكالي: لدينا مباراة صعبة أمام خورفكان الذي نحترمه، وقدم مستوى عالياً أمام النصر بالجولة الماضية، ويقوده مدرب قدير ولديه لاعبون جيدون، لكن من جهتنا نملك لاعبين يملكون الخبرة وعدداً من الشباب، وجاهزون للمباراة ونسعى للفوز على ملعبنا، وندرك أن الموقف صعب، لكننا متفائلين بحصد نتائج جيدة في الفترة المقبلة، الجميع متحمس، وهذا يمنحنا ثقة كبيرة في التقدم بجدول الترتيب إلى الأمام.

وشكر الإدريسي مجلس إدارة نادي الظفرة وشركة كرة القدم، على الثقة التي منحوها له، وقال: أنا ابن النادي عملت لسنوات طويلة مع عدد من المدربين مساعداً للمدرب، وأعرف كل تفاصيل الفريق، وأريد أن أشكر أيضاً المدرب روجيرو ميكالي الذي عمل بجهد كبير، ولكن لم يوفق في المباريات الأخيرة، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن، وأن نعمل بكل جدية وجهد من أجل حصاد إيجابي والعودة إلى الوضع الطبيعي.

وأضاف: أي مدرب لديه طموح للذهاب إلى الأفضل، طوال السنوات الماضية اكتسبت خبرات، وأعرف «دوري أدنوك للمحترفين» جيداً، وما يجب التعامل معه، وسأكون على قدر المسؤولية، وأن أوفق في مشواري المقبل، والأهم بالنسبة لي وللفريق، الخروج من الوضع الصعب الحالي، ونستطيع ذلك بالاجتهاد والتكاتف.

وعن أبرز الغيابات في الفريق، قال: لا توجد غيابات جديدة، المجموعة الموجودة جاهزة، ونفقد فقط الثلاثي خالد السناني سعيد الكثير وأحمد علي بسبب الإصابات من فترة طويلة.

من جهته، قال سلطان الغافري لاعب الظفرة: أمامنا التحدي الكبير في الفترة المقبلة، وعلينا أن نكسبه، الفريق يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، و«سوء الطالع» وعدم التوفيق طاردنا في الفترة الماضية، وكل اللاعبين على قلب رجل واحد لتحسين النتائج، وتحقيق مركز جيد بنهاية المسابقة، أمامنا مباراة مهمة أمام خورفكان، وهو منافس ليس بالسهل،، لكننا أيضاً عازمون على الفوز بملعبنا.