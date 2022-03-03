كرنفال التجديف الحديث في البحيرة الكريستالية

دبي (الاتحاد)

تستضيف البحيرة الكريستالية في دبي السبت، تظاهرة رياضية مجتمعية فريدة بإقامة كرنفال قوارب التجديف الحديث كاياك وواقف ضمن سلسلة مهرجانات دبي التي درج نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تنظيمها من حين إلى آخر، تشجيعاً لمختلف شرائح المجتمع.

وتجمع التظاهرة الرياضية الفريدة أصحاب الهمم في تحد جديد ينظم للعام الثاني على التوالي في نفس المكان، حيث ستتاح لهم ولمختلف الفئات فرصة اختبار قدراتهم في تحد مثير ورياضة جديدة تتعلق هذه المرة بالمياه، وهي تجربة قوارب التجديف (كاياك) واستخدام المجداف للوصول إلى خط النهاية، والمنافسة في أجواء ترفيهية رياضية جميلة ومفعمة بالمحبة والود.

وينطلق الكرنفال «نحن نجدف من أجل أصحاب الهمم» في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا على مسار انسيابي مخصص لهذه الفئة، حيث من المنتظر أن تجمع نخبة الرياضيين من أندية أصحاب الهمم المختلفة.

ويعقب كرنفال أصحاب الهمم إقامة منافسات سباق «نحن نجدف من أجل دبي» لقوارب التجديف الحديث (واقف) بإشراف لجنة الكايت سيرف والتزحلق على الماء والمخصص لأربع فئات مختلفة هي الرجال، محترفين ومواطنين لمسافة 3000 متر، والفتيات والناشئين لمسافة 1500 متر، حيث سيجمع هذا الحدث متنافسين من محبي هذه الرياضة التي وجدت رواجاً كبيراً بين مختلف شرائح المجتمع.

وقال محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن تنظيم هذا المهرجان المجتمعي الكبير يأتي تنفيذاً لخطط مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار في زيادة الاهتمام بالفعاليات المجتمعية، وتشجيع أفراد وشرائح المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية البحرية والمائية في أجواء مثالية، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، كما يحمل الحدث المرتقب رسالة بضرورة إتاحة الفرصة لأصحاب الهمم لإظهار مهاراتهم واكتشافها من جديد في رياضات تناسبهم، مؤكداً أن المهرجان الأول حقق أهدافه، ما شجع على تكراره هذا الموسم، وفي المكان نفسه.