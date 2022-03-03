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الرياضي
انتصار ثلاثي لـ «دراجات الإمارات» في سباق لايجويليا
انتصار ثلاثي لـ «دراجات الإمارات» في سباق لايجويليا
3 مارس 2022 15:33

 
أبوظبي (الاتحاد)

قدَّم فريق الإمارات أداءً مذهلاً في سباق كأس لايجويليا الذي أقيم في إيطاليا، حيث فاز دراجو الفريق بالمراكز الثلاثة الأولى بعد أداء هجومي قوي تمكنوا بفضله من الهيمنة على السباق، وسطع نجم يان بولانك طوال السباق، حيث بذل جهوداً كبيرة في مواجهة المجموعة المتقدمة في الكيلومترات الأخيرة من السباق، قبل أن ينطلق بأقصى سرعته ليحقق فوزاً مستحقاً في السباق الذي شهد منافسات ملحمية.
وتعليقاً على الفوز، قال يان بولانك: «كان أدائي قوياً ومعنوياتي مرتفعة طوال السباق، وكنا جميعاً نعمل على إيصال كوفي إلى المجموعة المتقدمة الصغيرة لكونه الأسرع بيننا. ورغم اضطراري إلى التراجع في مسافة التسلق، إلا أنني لاحظت أن الدراجين في المقدمة يخففون سرعتهم، لذا انطلقت مجدداً بأقصى طاقتي، وتمكنت من الفوز بالمركز الأول».
وكان بولانك قد اضطر في وقت سابق من السباق إلى التضحية بمركزه المتقدم في المجموعة المتقدمة مع اجتيازه مسافة التسلق في كولا ميكيري (بطول 2كم وبمعدل انحدار بلغ 8.2%)، وذلك قبل أن يستجمع طاقته وينطلق مجدداً إلى الثلاثي المتقدم، والذي تضمن زميليه خوان أيوسو (الذي حل ثانياً) وأليساندرو كوفي (الذي حلّ ثالثاً)، فضلاً عن منافسه لورينزو روتا (وانتي-إنترماشيه). كما تمكن دييغو أوليسي من فريق الإمارات من الفوز بالمركز السابع في السباق.

فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
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