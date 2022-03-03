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الرياضي
نجل وزير مصري يدخل صفقة شراء تشيلسي!
نجل وزير مصري يدخل صفقة شراء تشيلسي!
3 مارس 2022 15:23

 
رضا سليم (دبي)


لم تنشغل جماهير «البلوز» بفوز فريقها الصعب، على مضيفه لوتن تاون 3-2، في كأس إنجلترا لكرة القدم، بقدر ما اهتمت بعرض تشيلسي للبيع في المزاد، بعد طرحه من المالك الروسي رومان أبراموفيتش، وتردد أسماء كثيرة، من بينهما ابن وزير مصري سابق الذي دخل على الصفقة.
واهتمت الصحف الإنجليزية بقرار رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي بعرض النادي للبيع، حيث تحول عرض «البلوز» في المزاد إلى حديث العالم، بجانب الأسماء الكبيرة في عالم الاقتصاد التي ظهرت على الساحة، والتي دخلت على الخط لشراء النادي.
وكشفت صحيفة «تليجراف» الإنجليزية أنه تمت دعوة الأطراف المهتمة لتقديم عطاءات رسمية، لشراء النادي بحلول 15 مارس، ومن المتوقع تقديم العروض هذا الأسبوع، كما أزاحت الستار عن دخول رجل الأعمال المصري لطفي منصور لشراء النادي.
ويعد لطفي منصور «33 عاماً» نجل الوزير السابق محمد لطفي منصور صاحب مجموعة منصور، والذي سبق له أن تولى وزارة النقل، حتى عام 2009، وتقدر ثروته بحوالي 5.1 مليار دولار، وفقاً لتقرير مجلة فوربس الأميركية 2021، ويحمل تذكرة موسمية في ملعب ستامفورد بريدج.
واهتمت الصحف الإنجليزية لقضية بيع «البلوز»، حيث قالت صحيفة «ذا جارديان»: «نهاية عصر رومان.. تشيلسي يواجه مستقبلاً مجهولاً مع قرار أبراموفيتش بالبيع»، وعنونت «ديلي تليجراف»: «اثنان من المليارديرات يستعدان للتقدم بعرض، بعد تأكيد أبراموفيتش عرض تشيلسي للبيع»، وبدورها كتبت «ديلي إكسبريس»: «تشيلسي للبيع».
ونقلت صحف أوروبية وسويسرية رغبة رجل الأعمال السويسري هانز يورج فيز والملياردير الأميركي تود بوهلي في شراء تشيلسي بمقابل مادي كبير وصفقة ضخمة من خلال التعاون بينهما.
وكان رومان أبراموفيتش ق أعلن أنه اتخذ قراراً بطرح نادي تشيلسي للبيع، ولكن دون تعجيل وأنه سيتبرع بالعائدات التي يمكن أن تصل إلى المليارات لضحايا الحرب في أوكرانيا، وطلب 4 مليارات جنيه إسترليني لبيع النادي.

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