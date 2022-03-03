صدارة هدافي دوري الأولى «برازيلية» للموسم السابع



دبي (الاتحاد)



نجاح كبير حققه اللاعبون البرازيليون المحترفون في أندية «دوري الدرجة الأولى»، لموسم 2021- 2022، وسحبوا البساط من تحت أقدام المحترفين من الجنسيات الأخرى، ليواصل «سحرة السامبا» صدارة قائمة الهدافين، في «الهواة»، للموسم السابع على التوالي.

وأغرت الحصيلة التهديفية العالية للاعبين البرازيليين في المواسم الماضية، وعلى رأسهم دياجو دا سيلفا مهاجم دبا الحالي، ولاعب الإمارات السابق، الأندية للاتجاه إلى «سحرة الأمازون»، الذين لم يخيبوا الظن، وسجلوا 186 هدفاً في النسخة الحالية من دوري الأولى، من مجموع 429 هدفاً، هو إجمالي عدد الأهداف المحرزة بنهاية «الجولة 21»، بما نسبته 43% من جملة أهداف الدوري.

ولا يبدو تألق «أبناء السامبا» في دوري الأولى، خلال الموسم الحالي، بالأمر المستغرب، بعدما سيطرت الأسماء البرازيلية على صدارة قائمة هدافي الدوري في آخر 7 مواسم على التوالي، منذ تتويج الفرنسي ميشيل لاورنت بلقب الهداف موسم 2014- 2015، مع الشعب، برصيد 24 هدفاً.

واقتصرت صدارة قائمة هدافي دوري الأولى في المواسم السبعة الماضية على الأسماء البرازيلية، بداية بتاسيو سانتوس مع حتا برصيد 17 هدفاً موسم 2015- 2016، اعقبه تتويج مواطنه أديلسون بيريرا بلقب الهداف برصيد 23 هدفاً موسم 2016- 2017 مع عجمان، والبرازيلي ماركوس فينيسيوس مع الحمرية موسم 2017- 2018 برصيد 21 هدفاً.

وتساوى الثنائي البرازيلي أليكساندر «البطائح» وفينسيوس سيلفا «دبا» في صدارة القائمة موسم 2019- 2020 «الملغي» برصيد 11 هدفاً، ونال دياجو دا سيلفا اللقب في الموسم الماضي 2021- 2021 مع نادي الإمارات برصيد 20 هدفاً، ويعتلي اللاعب نفسه صدارة القائمة في الموسم الحالي 2021- 2022 مع ناديه الجديد دبا، برصيد 18 هدفاً.

ويلعب البرازيليون؛ محترفين ومقيمين، دوراً مؤثراً في نتائج المباريات، وترتيب الفرق، وصراع الصعود، ويعتمد عليهم المدربون في تسجيل الأهداف وصناعتها، وتبدو بصمتهم واضحة في معظم الفرق، خاصة فرق المقدمة التي يقفون وراء غلتها التهديفية الكبيرة.

ومن بين 39 هدفاً سجلها العربي «المتصدر»، نال لاعبوه البرازيليون 24 بواقع 11 هدفاً للمهاجم أليكساندر، و7 لباولو سيلفا، و4 للمقيم والسون سيلفا، و2 للمدافع المقيم لوان، وفي دبا الذي يعتبر الفريق الأقوى هجوماً في الدوري حيث وصل لمرمى منافسيه 53 مرة، نال البرازيليون نصيب الأسد، بتسجيلهم 35 هدفاً من بينها 18 لدياجو و9 لفرانسيسكو و4 لألفارو و2 لروجر ومثلهما لجابريل المقيدين في فئة المقيمين.

وسجل فينيسيوس نصف أهداف الحمرية، وخامس الترتيب سجل 34 هدفاً، بلغت حصة فينسيوس منها 17، حل بها في المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري، مقابل 5 لجلمار و3 لهنريكي، وسجل الثلاثي الأخير ما مجموعه 25 هدفاً من أصل 34 هدفاً للحمرية في المنافسة.

ويعود أكثر من نصف أهداف دبا الحصن للثلاثي البرازيلي كوستا وماتيوس وجواو على التوالي، فالأول أحرز 11 هدفاً، والثاني 5، والثالث 3، ويبلغ عدد أهداف دبا الحصن في المنافسة 35 هدفاً، بدوره سجل فرنكيفالدو ليما لاعب الرمس 14 هدفاً من مجموع 22 هدفاً، وهي حصيلة الفريق في 20 مباراة خاضها بالدوري.

وسجل كارلوس ألبرتو 9 من أصل 20 هدفاً أحرزها مصفوت في المسابقة، في المقابل يعد العُماني محمد المربوعي لاعب دبا الحصن «مواليد الدولة»، هو أكثر لاعب من غير الجنسية البرازيلية تسجيلا للأهداف برصيد 10 أهداف وضعته في المركز السادس في قائمة هدافي دوري الدرجة الأولى.

ويسيطر اللاعبون البرازيليون على لائحة هدافي النسخة 2021-2022 من دوري الأولى، وتحتدم المنافسة على المركز الأول بين دياجو لاعب دبا وفينيسيوس لاعب الحمرية، وفي حال توج الأول بلقب الهداف فسيكون حصل عليه للمرة الثانية توالياً.



الهدافون في آخر 7 مواسم

2021- 2022: البرازيلي دياجو دا سيلفا «دبا»، 18 هدفاً

2020- 2021: البرازيلي دياجو دا سيلفا «الإمارات»، 20 هدفاً

2019- 2020: البرازيليان أليكساندر «البطائح»، فينيسيوس سيلفا «دبا»، 11 هدفاً

2018- 2019: البرازيلي فينيسيوس سيلفا «دبا الحصن»، 16 هدفاً

2017- 2018: البرازيلي ماركوس فينيسيوس «الحمرية»، 21 هدفاً

2016- 2017: البرازيلي أديلسون بيريرا «عجمان»، 23 هدفاً

2015- 2016: البرازيلي تاسيو سانتوس «حتا»، 17 هدفاً