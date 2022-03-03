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الرياضي
العين والعروبة.. «ذكريات التعادل»!
العين والعروبة.. «ذكريات التعادل»!
3 مارس 2022 15:01

 
معتز الشامي (دبي)


يستضيف العين متصدر «دوري أدنوك للمحترفين» فريق العروبة، ويسعى «الزعيم» لتأكيد جدارته بالقمة وإضافة ثلاث نقاط جديدة، يقطع بها خطوة نحو «الدرع»، ويملك «البنفسج» 42 نقطة، ويواجه منافسة شراسة من الوحدة «36 نقطة»، والشارقة «33 نقطة».
ويلعب العين بشعار الفوز أمام ضيفه العروبة، لتعويض نقطتين غاليتين في «لمح البصر»، في مباراة الدور الأول، التي حوّل فيها العروبة تأخره بـ «ثلاثية نظيفة» إلى التعادل.
ومباراة الغد «الجمعة» هي الثانية بين الفريقين، في تاريخ دوري المحترفين، ويتمتع العين بشخصية فنية قوية أمام الفرق الصاعدة، حيث لعب أمامها 45 مباراة، ورجحت كفته في 36 مباراة، والتعادل 3 مرات، والخسارة في 6 مباريات.
ويعول العين على عاملي الأرض والجمهور في اللقاء، حيث يتفوق تاريخياً، بأنه لم يخسر في آخر 12 مباراة بملعبه، عند مواجهة فريق صاعد إلى «المحترفين»، حيث رجحت كفته 10 مرات، وتعادل مرتين، كما حافظ على نظافة شباكه 8 مرات خلال هذه المباريات.
وفي مسيرته بالدوري هذا الموسم حافظ «البنفسج» على نظافة شباكه في آخر 3 مباريات بالبطولة، ويتطلع إلى تكرارها للمرة الرابعة على التوالي، ليحقق رقمه موسم 2008-2009 عندما حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية بالدوري.
ويملك «الزعيم» قوة ضاربة هجومية، ويتمثل في الثلاثي «لابا، رحيمي وخوانكا» الذين سجلوا 30 هدفاً من إجمالي 39 هدفاً للفريق في الدوري وتمثل 77% من محصلة العين. ورغم أن العروبة يقدم أداءً متميزاً، إلا أنه لا يترجم ذلك إلى الفوز، ويقبع في المركز قبل الأخير «9 نقاط»، كما يعد أحد 4 فرق لم يحقق العين الفوز عليها في الدوري هذا الموسم، إلى جانب الوحدة و شباب الأهلي والشارقة.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
العروبة
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