زيزو.. «ملك الضربات» بنسبة 100%!

علي معالي(دبي)



فرض أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك نفسه على الساحة المصرية والعربية، وربما يتخطاها نحو العالمية، والسبب في ذلك مهاراته البارعة في تسديد ضربات الجزاء وركلات الترجيح، لدرجة أنه حقق رقماً قياسياً ومتميزاً باسمه بتسجيل 20 هدفاً ما بين ضربات جزاء وركلات ترجيح في صفوف «القلعة البيضاء» ومنتخب «الفراعنة».

وأصبح زيزو «26 عاماً» يتفنن في طريقة التسديد وتسجيل الأهداف، وكان واحداً من أبرز العناصر ضمن منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في الكاميرون، وعاد زيزو ليظهر على السطح مجدداً في آخر مباراة للزمالك أمام فيوتشر في «لقاء مؤجل» من الجولة العاشرة من الدوري المصري بتسجيله هدفين من ضربتي جزاء في المباراة التي انتهت 3- 2 للزمالك.

رقم قياسي حققه زيزو الذي لم يهدر أي ركلة جزاء، منذ لقاء مع فريقه مع نهضة بركان المغربي في نهائي «الكونفيدرالية الأفريقية» عام 2019، وسدد حتى الآن 20 ركلة متتالية، ونجح في تسجيلها بنسبة 100%، بواقع 17 مع الزمالك، و3 مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وصل رصيد زيزو إلى 7 أهداف، يتصدر بها قائمة هدافي الدوري المصري، وكلها من ضربات جزاء، ليصبح الوحيد في الوطن العربي حالياً الذي يتصدر قائمة الهدافين بهذه الطريقة وبنسبة نجاح 100%.

سجل الزمالك 20 هدفاً في الدوري هذا الموسم، منها 7 أهداف من ضربات جزاء، سددها زيزو بما يقارب 36% من الأهداف، كما أنه أكثر لاعب يملك تمريرات مفتاحية في دوري أبطال أفريقيا، منذ بداية دور المجموعات بواقع «3.5» في المباراة.

لم يهز زيزو الشباك من ركلات الترجيح فقط، بل أسهم في صناعة 3 أهداف هذا الموسم بتمريرات حاسمة، بجانب تسجيله 7 أهداف، ليكون قد أسهم في 52% من أهداف الزمالك.

سجل زيزو 13 هدفاً في الدوري المصري من ركلات جزاء، على مدار موسمين، حيث أحرز خلال الموسم الماضي 6 أهداف في مرمى الاتحاد السكندري والبنك الأهلي والمصري وأسوان ومصر المقاصة وغزل المحلة، وفي الموسم الحالي هز شباك إنبي وطلائع الجيش والأهلي والإسماعيلي والبنك الأهلي وفيوتشر.

ونجح زيزو في أحراز 24 هدفاً في الدوري المصري مع الزمالك، خلال مسيرته التي بدأها بهدف خلال 15 مباراة موسم 2019-2018، وقفز المعدل التهديفي للاعب إلى 7 أهداف، في 26 مباراة خلال الموسم الثاني، ثم 9 أهداف في 33 مباراة خلال الموسم الثالث.

ينفرد الزمالك بقائمة أكثر الأندية حصولاً على ضربات جزاء في الدوري المصري هذا الموسم برصيد «7 ضربات» بفارق ضربة عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.