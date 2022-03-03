مباراتان في «الجولة 17» لدوري الشاطئية

دبي (الاتحاد)



تتجدد غداً «الجمعة» على الملعب الرملي بمقر اتحاد الكرة في دبي، منافسات الأسبوع السابع عشر لدوري كرة القدم الشاطئية، حيث تقام مباراتان، تجمع الأولى شرطة دبي وألتراس جونون، وفي الثانية يلتقي دبا الحصن والأشاوس.

وأسفرت نتائج الجولة الماضية عن فوز شرطة دبي على شباب الأهلي 10- 8، وألتراس جنون على دبا الحصن 5-4، وبلدية دبي على الأشاوس 6- 4.

ويتصدر شرطة دبي الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة مع شباب الأهلي «الوصيف»، فيما حلّ دبا الحصن ثالثاً «19 نقطة»، يليه ألتراس رابعاً وله 14 نقطة، وبلدية دبي خامساً «12 نقطة»، والأشاوس سادساً من دون نقاط.