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الرياضي
شباك «النمور» تهتز 67 % في «النصف الثاني»
شباك «النمور» تهتز 67 % في «النصف الثاني»
3 مارس 2022 14:40

فيصل النقبي (كلباء)ي

عاني اتحاد كلباء من مشكلة، حيث إن شباكه تهز خلال «النصف الثاني» من مبارياته بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو ما تكشف عنه الأرقام، بدليل أنه استقبل 67 % من الأهداف خلال الشوط الثاني، سواء على أرضه أو خارجها في البطولة.

وسجل المنافسون 21 هدفاً في مرمى «النمور» منها 14 هدفاً خلال الشوط الثاني، فيما جاءت السبعة الباقية خلال «النصف الأول»، والغريب أن 20 هدفاً من داخل المنطقة مقابل هدف واحد فقط من خارجها.
ورغم الاستعانة بجهود «الثلاثي» عبدالسلام محمد، «الدولي الحالي»، ومهند العنزي «الدولي السابق»، ومعهما محمد سبيل في «قلب الدفاع»، لم يجد المدرب خورخي داسيلفا «الحل المناسب» لتراجع أداء الدفاع خلال الشوط الثاني.
ويأمل عشاق «النمور» أن يصل المدرب إلى «توليفة دفاعية» تتيح للفريق التركيز طوال المباراة لمنع استقبال الأهداف العديدة في الشوط الثاني.

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
مهند العنزي
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