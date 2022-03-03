الرياض وجدة والدمام وبريدة تحتضن «غرب الأبطال»



معتز الشامي (دبي)



تقام «النسخة الجديدة» لدوري أبطال آسيا 2022 بنظام البطولة المجمعة، وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن تكون جميع المجموعات الخمس للغرب في دولة واحدة، ترشيداً للنفقات بجانب وفرة التسهيلات والتنقل بين المشاركين وأطقم الاتحاد القاري التي تنظم الحدث، حيث تحتضن 4 مدن السعودية مجموعات البطولة.

حيث أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسمياً إقامة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا من 7 إلى 27 أبريل المقبل بـ 4 مدن في السعودية هي الرياض وجدة والدمام وبريدة، تضم 5 مجموعات تمثل دوريات الغرب، حيث تستضيف الرياض المجموعتين الأولى والثانية للبطولة المنتظرة.

ويستهل الهلال السعودي «حامل اللقب» مشوار المنافسة، من خلال مباريات المجموعة الأولى التي تقام في الرياض، وتضم الاستقلال الطاجيكي والريان القطري، والفائز من مباراة الدور التمهيدي بين الشارقة الإماراتي والزوراء العراقي، والتي تقام يوم 15 مارس الجاري.

ويلعب الجزيرة حامل لقب الدوري الإماراتي في المجموعة الثانية التي تقام في الرياض أيضاً، وتضم الشباب السعودي والقوة الجوية العراقي، إلى جانب مومباي الهندي الذي يشارك للمرة الأولى.

بينما يشارك شباب الأهلي وصيف «نسخة 2015» بالمجموعة الثالثة، التي تقام في جدة، وتعد متوازنة المستوى، حيث تشهد مشاركة الغرافة القطري، وأهل تركمانستان أول فريق تركماني يشارك في دور المجموعات على الإطلاق.

وستكون مدينة بريدة مسرحاً لمنافسات المجموعة الرابعة للبطولة، والتي تضم سيباهان الإيراني الذي وصل إلى نهائي «نسخة 2007»، بالإضافة إلى الدحيل القطري وباختاكور الأوزبكي الذي وصل إلى نصف النهائي مرتين، والفائز من «التمهيدي» بين التعاون السعودي والجيش السوري.

وتستضيف مدينة الدمام مباريات المجموعة الخامسة للبطولة، وتضم السد القطري بطل نسخة عام 2011 والفيصلي السعودي الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، بالإضافة إلى الوحدات الأردني، والفائز من مباراة التمهيدي بين بني ياس الإماراتي وناساف الأوزبكي.

وتقام الأدوار الإقصائية بنظام البطولة المجمعة في دولة واحدة لمنطقة الغرب من 3 إلى 10 فبراير 2023 بداية من دور الـ16 وحتى نصف النهائي، بواقع مباراة واحدة لكل دور، بينما يقام النهائي بنظام الذهاب والإياب يومي 19و26 فبراير 2023.