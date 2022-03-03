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الرياضي
مهدي علي: مباراتنا أمام الوحدة لـ «تحسين المركز»
مهدي علي: مباراتنا أمام الوحدة لـ «تحسين المركز»
3 مارس 2022 14:20

 
دبي (الاتحاد)


أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، أن مباراة فريقه مع الوحدة ضمن «الجولة 18» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تقام غداً «الجمعة» على استاد راشد بدبي، صعبة على الفريقين، لأن المواجهة مهمة لكل منهما، سواء بالنسبة لـ «العنابي» المنافس على الصدارة، او «الفرسان» الذي يسعى لتحسين مركزه في جدول الترتيب.
ووعد مهدي ببذل كل الجهد الممكن لتقديم مستوى يليق بسمعة الفريق، مبيناً أن المنافس من الفرق التي قدمت مستويات مميزة، مشدداً على ضرورة الأداء بقوة لتحقيق نتيجة إيجابية.
وحول جاهزية اللاعبين قال: «جدول المباريات مضغوط بشكل كبير، نؤدي مباراة كل يومين أو ثلاثة، لذلك سنرى موقف اللاعبين لندفع بالأكثر جاهزية في اللقاء المقبل، سنتعامل مع هذا الأمر بما يتطلبه من حرص».
وأضاف: «لا استطيع أن أحكم على المنافس، أفضل أن أتحدث عن فريقي، نعم نلعب مباريات مضغوطة، ونحرص على التعامل معها طبقاً للظروف المحيطة، وأتمنى أن يقدم الفريقان المستوى المأمول». 

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
الوحدة
مهدي علي
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