اليوم 04:21
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
صغار السلة يحتفون باليوم الرياضي الوطني
صغار السلة يحتفون باليوم الرياضي الوطني
3 مارس 2022 14:11

دبي (الاتحاد)
بمشاركة نجوم المستقبل في لعبة كرة السلة، احتفى الاتحاد باليوم الرياضي الوطني على الملاعب الفرعية بنادي النصر، وسط حضور متميز من لاعبي اللاعبين الصغار، بالتعاون بين اتحاد السلة وأكاديمية «جام»، حيث جرت مباراة استعراضية مع نادي النصر، وسط حضور جيد من أولياء أمور اللاعبين الصغار الذين أظهروا مستوى متميزاً.
أكد سالم المطوع أمين عام الاتحاد أن المهرجان شهد تناغماً جيداً بين أطراف الحدث، حيث تواصلنا مع أكاديمية «جام»، لتتم إقامة مباريات بين عدد كبير من لاعبي الأكاديمية التي تأخذ نادي النصر مقراً لها، وكان الحضور جيداً من أولياء أمور اللاعبين الصغار أيضاً».
وقال أحمد سليمان مدير عام أكاديمية «جام» إنها كانت فرصة جيدة للغاية لكي يُظهر اللاعبون الصغار مستوياتهم المرتفعة في مثل هذا الحدث، وإن هناك شراكة جيدة مع اتحاد اللعبة، وإن فريق الأكاديمية توج مؤخراً بلقب البطولة المفتوحة للسيدات بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق الوسطى».

كرة السلة
اتحاد السلة
اليوم الرياضي الوطني
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
اليوم 01:19
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
اليوم 01:19
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
اليوم 01:19
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
اليوم 01:19
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©