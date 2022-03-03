صغار السلة يحتفون باليوم الرياضي الوطني

دبي (الاتحاد)

بمشاركة نجوم المستقبل في لعبة كرة السلة، احتفى الاتحاد باليوم الرياضي الوطني على الملاعب الفرعية بنادي النصر، وسط حضور متميز من لاعبي اللاعبين الصغار، بالتعاون بين اتحاد السلة وأكاديمية «جام»، حيث جرت مباراة استعراضية مع نادي النصر، وسط حضور جيد من أولياء أمور اللاعبين الصغار الذين أظهروا مستوى متميزاً.

أكد سالم المطوع أمين عام الاتحاد أن المهرجان شهد تناغماً جيداً بين أطراف الحدث، حيث تواصلنا مع أكاديمية «جام»، لتتم إقامة مباريات بين عدد كبير من لاعبي الأكاديمية التي تأخذ نادي النصر مقراً لها، وكان الحضور جيداً من أولياء أمور اللاعبين الصغار أيضاً».

وقال أحمد سليمان مدير عام أكاديمية «جام» إنها كانت فرصة جيدة للغاية لكي يُظهر اللاعبون الصغار مستوياتهم المرتفعة في مثل هذا الحدث، وإن هناك شراكة جيدة مع اتحاد اللعبة، وإن فريق الأكاديمية توج مؤخراً بلقب البطولة المفتوحة للسيدات بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق الوسطى».