125 لاعباً في بطولة شرطة دبي الثانية للتنس



دبي (الاتحاد)

تنطلق في الخامسة مساء الغد منافسات النسخة الثانية من «بطولة شرطة دبي المفتوحة للتنس»، بالتعاون مجلس دبي الرياضي، وتحت إشراف اتحاد التنس، وتقام في ملاعب نادي ضباط شرطة دبي وأكاديمية بوكا للتنس في دبي بمنطقة الجداف، وتستمر منافساتها حتى يوم الاثنين المقبل، برعاية برنامج «إسعاد» ومبادرة «الروح الإيجابية».

وتقدم 125 لاعبًا ولاعبة من مختلف الجنسيات والأعمار للمشاركة في البطولة التي تستقطب المزيد من اللاعبين واللاعبات، وتأهل 80 منهم لخوض المنافسات، التي تتضمن 90 مباراة موزعة على ملاعب البطولة المعتمدة، وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب بثلاثة أشواط من الدور الأول، وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أجرت مراسم القرعة الأربعاء الماضي بحضور مدير البطولة عبد الرحمن حسين أغا والحكم الدولي محسن خدابرست وحكم عام البطولة ميثم محمد حسين، وكشفت عن مواجهات قوية وخصوصا في منافسات السيدات، وأخرى متوازنة في منافسات الرجال.

وتتميز البطولة بكونها أكبر بطولة تنس محلية تقام في الدولة من حيث قيمة جوائزها وعدد المشاركين فيها، خصوصاً مع مشاركة أبطال النسخة الماضية الإماراتي عمر بهروزيان واللوكسمبورجي كريستوف نيكولز، وعشرة من لاعبي المنتخب، إضافة إلى بطلة النسخة الماضية البلغارية ايفا بوسعاد، ووصيفتها الهندية جولاتي ولاعبين دوليين مميزين من مختلف الجنسيات.

بدوره وصف بطل النسخة الأولى للبطولة، وكابتن منتخب الإمارات عمر بهروزيان البطولة بأنها مرشحة لأن تظهر بشكل تنافسي قوي، ومنوهاً بأنها فرصة مهمة للاعبين واللاعبات للتنافس على جوائزها، وفرصة أكبر للاحتكاك الفني، وخصوصا لاعبي منتخب الإمارات الذين تنتظرهم استحقاقات قوية في الموسم الحالي، ونتقدم بالشكر والتقدير إلى شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي واتحاد التنس للتعاون الذي أسهم بتنظيم هذه البطولة.