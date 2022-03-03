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الرياضي
نجاح لافت للجولة الثانية من كأس مومينتوم للدراجات
نجاح لافت للجولة الثانية من كأس مومينتوم للدراجات
3 مارس 2022 13:43


أبوظبي (الاتحاد)
نظم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، بالتعاون مع متجر مومينتوم، في جزيرة الحديريات بأبوظبي الجولة الثانية من سلسة سباقات كأس Momentum للفرق ضد الساعة التي تعتمد على الجهد الفردي لقيادة الدراجة ضد عقارب الساعة، ويقطع كل مشارك مسافة محددة، ويكون الفائز هو الأقل زمناً، ولا يسمح بالتلاحق بين الدراجين وتستهدف مشاركة كلا الجنسين من فئات المجتمع كافة.

تأتي هذه الفعالية في إطار حرص نادي أبوظبي للدراجات الهوائية على إقامة السباقات والفعاليات المتنوعة، والتي تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي على خريطة الرياضة الدولية عموماً ورياضة الدراجات الهوائية خصوصاً.
وتحظى رياضة الدراجات الهوائية في أبوظبي، بدعم القيادة الرشيدة من خلال إقامة السابقات والفعاليات على جميع أنواعها، فضلاً عن توفير المسارات الحديثة والآمنة في جميع مناطق الإمارة للتشجيع على ممارسة هذه الرياضة، وتحفيز المجتمع على جعلها من بين أنشطتهم اليومية، لما لها من فوائد عدة.
ووجّه نادي أبوظبي للدراجات الهوائية الشكر للجهات الراعية لهذه الفعالية، ومنها مومينتوم على جهودها لإنجاح هذه السباقات التي تسهم في تشجيع فئات المجتمع في أبوظبي على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، نظراً لفوائدها الصحية والبيئية.

نادي أبوظبي للدراجات
جزيرة الحديريات
الدراجات الهوائية
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