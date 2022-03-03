«الشاب جساما» يسحب البساط من هدافي البطائح في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)



لفت المالي سيكو جساما، لاعب وسط ارتكاز البطائح، الأنظار في دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الحالي 2021- 2022، حينما فرض اسمه هدافاً لفريقه في الدوري برصيد 7 أهداف، رغم قيده لاعباً مقيماً في فريق الشباب تحت 21 عاماً، ومركزه لاعب وسط ارتكاز.

واقتصرت مشاركات جساما صاحب الـ 21 عاماً مع البطائح في دوري الشباب تحت 21 عاماً، على مباراتين فقط، مقابل خوضه 17 مباراة أساسياً مع الفريق الأول في الدوري سجل خلالها 7 أهداف في صدارة قائمة هدافي فريقه في الدوري، حيث يحتل البطائح المركز الثالث بنهاية الجولة 21 برصيد 43 نقطة، خلف فريقي العربي «المتصدر» بـ 53 ودبا «الوصيف» برصيد 52 نقطة.

وسحب جساما الذي دشن مشواره بأحد فرق الهواة في مالي، قبل الانتقال إلى الإمارات، البساط من زملائه في الفريق الأول للبطائح، منذ أن استعان به مدربه طارق الحضيري، ليتحول من لاعب وسط إلى الهداف الأول للفريق، خاطفاً النجومية من مجموعة من لاعبي المقدمة الهجومية على صعيد المواطنين والأجانب.

وعبر المالي سيكو جساما في حديثه لصحيفة «الاتحاد»، عن سعادته بفرصة المشاركة مع البطائح في دوري الأولى، معيداً الفضل الأول للمدرب طارق الحضيري على ثقته الكبيرة، وقال: «كلاعب في النادي أكون دائماً رهن إشارة الجهاز الفني، سواء على مستوى فريق الشباب أو الفريق الأول».

وأضاف معلقاً على نجاعته التهديفية، قائلاً: «أهدافي السبعة حتى الآن في الدوري نتاج مجهود جماعي لزملائي اللاعبين، والبطائح يقدم كرة قدم جماعية يحرص خلالها كل لاعب على تسخير إمكاناته الخاصة لخدمة الفريق بأكمله».

وأعرب جساما عن أمله في أن تتوج جهود البطائح بتحقيق حلم الصعود إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، وقال: «فريقي يستحق الوجود في دوري الكبار، ولكن المهمة ليست سهلة، خاصة في ظل فارق النقاط الحالي مع المتصدر والوصف، ولكننا نثق بأن لا مستحيل في كرة القدم، وعلينا التمسك بآمالنا وعدم الركون إلى اليأس والقتال حتى آخر مباراة».

واختتم جساما تصريحاته مؤكداً ارتياحه لوجوده بنادي البطائح، مشيراً إلى الأجواء الجيدة والدعم الكبير الذي يحصل عليه من إدارة النادي والجهاز الفني والجمهور وزملائه اللاعبين، معبراً عن أمله في أن يكون على قدر الثقة وتطلعات الإدارة والجهاز الفني والجماهير.