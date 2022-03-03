الجزيرة والشارقة.. «القمة الكبيرة»

مصطفى الديب (أبوظبي)



ينتظر عشاق كرة القدم «قمة كبيرة» بين الشارقة والجزيرة، حيث يحل «الملك» ضيفاً على «فخر أبوظبي» غداً «الجمعة»، ويتوقع أن يتكون المباراة مثيرة وساخنة لأسباب عدة، الأول عدم وجود أي ضغوط على الفريقين، بعد الابتعاد نسبياً عن صراع اللقب والمنافسة عليه، حيث يحتل الشارقة المركز الثالث، برصيد 33 نقطة، فيما يأتي الجزيرة في المركز الخامس وله 29 نقطة، أما الصدارة ففي قبضة «الزعيم» وله 42 نقطة.

أما ثاني أسباب الإثارة المتوقعة، فهو تبادل المراكز، حيث يمكن للجزيرة الارتقاء إلى المركز الثالث، بدلاً من الشارقة حال حقق الفوز عليه، وتفوق في مباراته المؤجلة أمام العروبة، ليصل إلى «النقطة 35»، ويتوقف رصيد «الملك» عند 33 نقطة.

ورغم القوة التي يتمتع بها الشارقة حالياً والمعنويات العالية، بعد الصعود إلى نهائي كأس رئيس الدولة، والفوز على شباب الأهلي في مباراة الدوري الأخيرة، إلا أن الجزيرة يسعى للثأر من خسارة الدور الأول، والتي انتهت بفوز الشارقة بهدفين مقابل هدف، وكانت الخسارة الأولى للجزيرة هذا الموسم، لتتسبب في المزيد من خسائر النقاط.

على الطرف الآخر يسعى كوزمين ولاعبوه لتأكيد التفوق في الفترة الأخيرة، خاصة أن الشارقة هو الفريق الذي أذاق الجزيرة مرارة أول خسارة في الموسم الماضي، الذي تُوج فيه «فخر أبوظبي» باللقب