901 ميدالية حصاد نادي الشارقة لرياضة المرأة في 5 سنوات



الشارقة (وام)

قالت هند الحوسني، القائم بأعمال نادي الشارقة الرياضي للمرأة إنه وفقاً لرؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، فإن الخطة الاستراتيجية للنادي التي اعتمدتها سموها من أجل تطوير رياضة المرأة في الدولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص خلال العام 2022.. تتمثل في إبراز دور المرأة الإماراتية في المحافل الرياضية والوصول إلى المنافسات الإقليمية والعالمية وتشجيعها على المشاركة في الرياضات المختلفة.

وأضافت أنه ومن هذا المنطلق جاءت خطة عام 2022 متناغمة مع رؤية وتوجيهات سموها في نشر الوعي المجتمعي وتشجيع النساء بمختلف الفئات العمرية على ممارسة النشاط الرياضي واكتشاف المواهب وبناء القيادات الرياضية التزاماً بأعلى المعايير الأخلاقية والقيم الإماراتية.

وأشارت إلى أن برامج وخطط التدريب بنادي الشارقة الرياضي للمرأة لا تقتصر على الجانب الرياضي فحسب، بل تصل لرعاية المنتسبات في مجال الدراسة والمعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية، حيث تم وضع إطار عمل فعال شامل لرياضة المرأة يتماشى مع توجيهات الدولة والإمارة والتوجيهات العالمية، وكذلك لتأهيل سفيرات لرياضة المرأة في الإمارة وعلى المستوى الإقليمي والعالمي معاً، إلى جانب العمل على زيادة عدد الألعاب الرياضية الأولمبية التي يمكن أن تشارك بها المرأة، مع وضع خطط طويلة المدى وسياسات لتوفير الموارد المالية من أجل تطوير البرامج.

وتابعت: نعمل حالياً على تنظيم عدة معسكرات داخلية للفرق الرياضية استعداداً لخوض المنافسات المحلية والمشاركات الخارجية للاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة اللواتي يمثلن منتخب الإمارات في البطولات الخارجية، إضافة إلى تنظيم معسكر الموهوبات كل عام لمدة شهر كامل يتم خلاله انتقاء الأفضل لتأهيلهن ليتم ضمهن لصفوف المنتخب الوطني. ولفتت إلى أن أهم وأبرز إنجازات النادي خلال العام الماضي هو حصوله على 187 ميدالية ملونة من خلال المشاركة في 12 بطولة محلية ومحفلين خارجيين، كما شارك في 27 ورشة تدريبية منوعة وأطلق 6 مبادرات مؤسسية.

وذكرت أنه وبشكل عام فمنذ بداية تأسيس النادي عام 2016 حتى عام 2021 حققنا 901 ميدالية ملونة على صعيد جميع المشاركات، منها 345 ذهبية بجانب المشاركة في 28 معسكراً، منها 16 معسكراً داخلياً و12 على المستوى الخارجي، إضافة إلى الحصول على 6 جوائز مؤسسية.

وحول آلية اكتشاف المواهب ورعايتها.. قالت الحوسني إنه وفق خطط النادي، هناك عدة آليات لاكتشاف المواهب ورعايتها تبدأ بانتسابها للنادي ومشاركتها في العديد من البطولات والفعاليات المجتمعية، كما يتم اكتشاف المواهب بالتعاون مع المدارس والجامعات، بهدف تعزيز الواقع الرياضي النسائي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، وبحث إمكانية زيادة عدد الألعاب وفتح المجال بشكل أكبر للمواهب والطاقات الرياضية النسائية لتتميز وتقدم ما لديها من قدرات، مؤكدة أن لاعبات نادي الشارقة الرياضي يحظين باهتمام العديد من الجهات، خاصة مجلس الشارقة الرياضي، في ظل الشراكة المتميزة بين الجهتين.

وحول بطولة الأندية العربية التي تقام كل عامين والتي تأجلت هذا العام بسبب ظروف جائحة كورونا.. أوضحت أن سلامة اللاعبات والمشاركات من أهم أولوياتنا في النادي، حيث تقرر تأجيل دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، على أن يتم مشاركة الفرق الرياضية في البطولات المعتمدة من قبل الاتحادات الرياضية على مدار العام، ولدينا أجندة حافلة من الاستحقاقات في بطولات كرة السلة والطائرة وتنس الطاولة من خلال مسابقات الناشئات والسيدات، وكذلك ببطولات اتحاد ألعاب القوى التي شهدت العديد من الإنجازات للاعبات وتحقيق أرقام قياسية، مع تحطيم أرقام الدولة والأرقام الشخصية، وغيرها من الإنجازات المتعددة، فنستطيع القول بأن نشاطنا واستعداداتنا لم تتوقف.