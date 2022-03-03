رودولفو في تدريبات «البرتقالي»

رضا سليم (دبي)



زار الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم نادي عجمان، وحضر تدريبات «البرتقالي» في إطار جولاته الميدانية، للتعرف لى اللاعبين ومستوياتهم وجاهزيتهم الفنية، وتحدث رودولفو مع اللاعبين والجهاز الفني، بقيادة الصربي جوران، في أجواء إيجابية، ورحبت إدارة النادي بمدرب «الأبيض» الذي يبحث عن «التشكيلة المثالية» قبل استكمال التصفيات المؤهلة إلى «مونديال 2022»، والتي تبدأ من مباراة العراق 15 مارس الجاري.

في الوقت الذي أنهى «البركان» تجهيزاته لمواجهة بني ياس في الجولة الثامنة عشر لـ «دوري أدنوك للمحترفين» غداً، حيث اطمأن جوران على جميع اللاعبين، ومن المتوقع أن يحافظ الفريق على ثبات التشكيلة التي حققت نتائج جيدة بداية من الدور الثاني، حيث حصد الفريق 10 نقاط في 4 مباريات، واستغلال الحالة المعنوية للاعبين، في مواصلة الانتصارات ودخول« المربع الذهبي»، والابتعاد عن منطقة الخطرة في القاع.

من ناحية أخرى حفز أقطاب عجمان جماهير «البرتقالي» لحضور المباريات المقبلة في الدوري، بعد النتائج الجيدة التي حققها الفريق هذا الموسم في المسابقة، والوصول إلى المركز السادس، وهي من أفضل النتائج في المواسم الأخيرة.

ووجه أقطاب «البرتقالي» الدعوة للجماهير لحضور مباراة بني ياس التي تقام باستاد راشد بن سعيد، وفي مبادرة لتحفيز الحضور الجماهيري، أعلن صالح سعيد المطروشي أحد أقطاب النادي، عن تقديم جوائز نقدية بقيمة 10 آلاف درهم لجماهير «البرتقالي» في مباراة بني ياس، كما تكفل علي المندوس مشجع عجمان، وأحد محبي النادي بـ 300 تذكرة في مبادرة لتشجيع الحضور الجماهيري، ومؤازرة الفريق لمواصلة النتائج الإيجابية.