271 خيلاً في مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق ظهر غد «الجمعة» فعاليات مهرجان الشارقة الدولي الثالث والعشرين للجواد العربي، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 271 جواداً من أنقى السلالات العربية تمثل 9 دول.

وينظم المهرجان الذي يقام على مدى 3 أيام، نادي الشارقة للفروسية والسباق برعاية هيئة مطار الشارقة الدولي، الراعي الرسمي للمهرجان، ومجلس الشارقة الرياضي، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية.

ويعد المهرجان الأول من نوعه المعتمدة من منظمة الإيكاهو بتصنيف «أ» يقام في صالة مغطاة، ويقام برعاية إعلامية من قناة الشارقة الرياضية، وصحيفة الأصالة الإلكترونية، وصحيفة زاد.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول في الثالثة ظهراً على أرض الصالة المغطاة بالنادي، بالشوط الأول وخصص للمهرات بعمر سنة واحدة مقسم إلى 3 فئات (أ، ب، ج)، ويليه الشوط الثاني للمهرات بعمر سنتين مقسم إلى فئتين (أ، ب)، ثم الشوط الثالث للمهرات بعمر ثلاث سنوات.

وتوجه سلطان خليفة اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي ومدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على دعمه اللامحدود لرياضة الفروسية بشكل عام وللجواد العربي بشكل خاص، حيث يعد مهرجان الشارقة الدولي ثمرة من ثمرات دعم سموه الكريم.

وقال: «مهرجان الشارقة قد أتم ولله الحمد عامه الثالث والعشرين ليكون المهرجان الأقدم في المنطقة للجواد العربي، وقد اعتمد المهرجان من الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة (الإيكاهو) ليصطف بذلك مع الأجندة العالمية لسباقات جمال الخيول العربية، كما يندرج المهرجان تحت تصنيف «أ» التصنيف الأعلى.