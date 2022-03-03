«داجوي لوتوا» يدافع عن لقب العين مايل



العين (الاتحاد)

يستضيف مضمار العين غداً الجمعة حفل سباقه الحادي عشر لهذا الموسم، الذي يتألف من 7 أشواط، تتضمن السباق الرئيس في الشوط الرابع على لقب العين مايل للفئة الثالثة، البالغ جائزته 350 ألف درهم، بمشاركة 8 خيول يتقدمها حامل اللقب «داجوي لوتوا».

وينافس على اللقب «ثائر عذبه» الوصيف في آخر مشاركة له بميدان، وهناك «عاصف» الفائز بذات المسافة بمضمار العين، ووصيفه «اكسفورد»، والخطورة من «ايه اف سند» الثالث في سباق مزرعة الروية بميدان. وينطلق الحفل بشوط الخيول المهجنة الأصيلة والذي يقام على مسافة (1000 متر) تكافؤ، بمشاركة 11 خيلاً أبرزها «رايج» الفائز مرتين بمضمار العين، ومن المنافسين بقوة «لا بأس»، وهناك كلا من «كوزمو كريمر» و«إدارات» الفائزان بمضمار الشارقة.

وخصص الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، لملاك الاسطبلات الخاصة على لقب كأس الوثبة ستاليونز، ويتقدم المشاركين «اناتو دي كارير» الفائز في ميدان هذا الموسم، وينافسه «آر بي كينجز باي» صاحب الأداء المتماسك و«جلمود» الفائز في العين.

وخصص الشوط الثالث لمسافة 1600 متر للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات، يتقدمها «بيجور» صاحب الوصافة في أبوظبي وينافسه «تاج العز» صاحب المركز الثاني في آخر مشاركة له في مضمار أبوظبي وينافس أيضاً «رمز».

ويتقدم الخيول المشاركة في الشوط الخامس لمسافة 2000 متر، الجواد «ادريس ديس ارنيتس» صاحب المركز الثاني في مشاركته الأخيرة في العين، ومن أبرز المنافسين له «مناور بينونة».

ويجتذب الشوط السادس لمسافة 2000 متر هانديكاب، 13 خيلاً، يتقدمها «ايه اف مخرج» صاحب أربعة انتصارات هذا الموسم، وينافسه كل من «أسرع من الطلقة» و«قصائد» و«جفنور».

وتختتم الأمسية بشوط تكافؤ لمسافة 2000 متر مخصص للخيول في عمر أربع سنوات فما فوق، يتقدمها «آر بي سكندتونون» الفائز ببراعة في آخر مشاركة، ومن أقوى المنافسين له «ايه اف رمز» و«ايه اف الباهر» صاحب فوزين في مضمار العين.