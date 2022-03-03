إكس كات تتحدي الزمن بسرعة 200 كلم في مياه الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

تنطلق الجمعة منافسات كسر الكيلو وسباق أفضل زمن في الجولة الأولى والافتتاحية لبطولة العالم لزوارق الإكس كات التي تقام حالياً في إمارة الفجيرة بمشاركة 13 زورقاً، ويتقدم المشاركين زورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير، وزورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي، وسط حضور قوي للفريق الإماراتي، بالإضافة لحامل اللقب زورق شرطة دبي 3 بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي.

وتعد منافسات كسر الكيلو هي افتتاح الجولة اليوم وبداية استمرار المنافسة السبت مع السباق الرئيسي الأول، ثم السباق الرئيسي الثاني الأحد وختام منافسات الجولة الأولى من البطولة.

وتبدأ أحداث الغد مبكراً مع التجارب الحرة للمشاركين في التاسعة والنصف صباحاً وتستمر لساعتين، ثم تنتقل الإثارة إلى منافسات كسر الكيلو الذي سينطلق في الثانية عشرة ظهراً ويستمر لمدة نصف ساعة كاملة، ويبلغ طول المسار 3,64 ميل بحري، وستعطى الفرصة لكل متسابق للقيام بدورتين للوصول للزمن الأفضل.

ومن المتوقع أن نشاهد سرعات قوية وعالية للمشاركين، خاصة مع القوة الكبيرة والمحركات التي تتمتع بها زوارق الإكس كات، حيث تصل سرعة الزوارق إلى 200 كم في الساعة تقريباً على المسار الذي يقام بشكل داخلي وخارجي على مياه شاطئ الفجيرة، كما أن الأجواء ستكون مثالية من ناحية الرياح لإقامة تفاصيل السباق.

ويسعى فريق أبوظبي لحصد مركز متقدم في سباق أفضل زمن لكي تكون له الأفضلية في انطلاقة السباق الرئيسي الأول، ودائماً ما تعتبر سباقات كسر الكيلو هي المفتاح للفوز لاحقاً بالسباق الرئيسي، ولذلك نشاهد مستويات فنية عالية لتحقيق الزمن الأسرع والأفضل

من جهته، وجه أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، مؤكداً على اهتمامه ودعمه الدائم للرياضة والحرص على متابعة مشاركات فريق أبوظبي المختلفة في كافة البطولات.

وأكد أهمية المنافسة الحالية والتركيز على تحقيق نتائج إيجابية من خلال سباق كسر الكيلو، لا سيما وأنه يأتي في بداية الجولة، وهو مفتاح الوصول للمراكز الأولى في السباق الرئيسي الأول لاحقاً.

وشدد الرميثي على الدور الكبير لفريق أبوظبي عبر التمثيل الرياضي في المنافسة في مواجهة طموحات الزوارق الأخرى المشاركة وأهمية أن يحرص على التفوق والوصول لأفضل المراكز، متمنياً التوفيق لكل الزوارق الإماراتية المشاركة في الحدث العالمي.