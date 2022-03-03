اليوم 04:20
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
«البارسا» يلجأ إلى «العدوانية» مع جافي وأراوخو!
«البارسا» يلجأ إلى «العدوانية» مع جافي وأراوخو!
3 مارس 2022 11:07

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


لا تريد إدارة برشلونة الوقوع في الخطأ الذي ارتكبته مع الفرنسي عثمان ديمبلي نجم خط هجومها، بتجاهل التفاوض معه العام الماضي، قبل وصوله إلى عامه الأخير لعقده في «صيف 2022»، وما ترتب على ذلك من تعنت اللاعب، ورفضه تجديد عقده، مع إمكانية رحيله مجاناً بنهاية هذا الموسم. 

ولهذا تستعد إدارة النادي بجدية لتجديد عقدي المهاجم الإسباني الشاب جافي «17عاماً»، وقلب الدفاع الأوروجواياني رونالد أراوخو «22 عاماً»، واضعة في اعتبارها أن تكون أكثر شدة وعدوانية في التفاوض معهما، من الآن، ودون الانتظار للموسم الأخير في عقديهما في «صيف 2023»، حتى لا تتاح لهما فرصة الرحيل مجاناً مثل ديمبلي.
ويثير الموقف التعاقدي لكل من جافي وأراوخو غضب ونرفزة مسؤولي «البارسا»، بعد أن رفض اللاعبان عرضين مبدئيين لهما، لعدم تلبيتهما لطموحاتهما، ولعدم تناسبهما مع ما يقدمانه للفريق، حيث إنهما يريدان مساواتهما مع بيدري وأنسو فاتي في الراتب السنوي، أي بالحصول على 6 ملايين يورو سنوياً.
وذكرت صحيفة «سبورت» أن إدارة «البلاوجرانا» قررت إعطاء مهلة لللاعبين حتى نهاية مارس الحالي، من أجل إنهاء كل شيء مرتبط بتجديد عقديهما، والأكثر من ذلك أنها وضعت شرطاً جزائياً قدره مليار يورو، لحفظهما من إغراءات الأندية الأوروبية الأخرى.
ورغم رفض جافي وأراوخو للعرضين الأولين لإدارة «البارسا»، إلا أنهما متمسكان بالبقاء في النادي، وعدم مغادرته إلى أي مكان آخر باعتباره أفضل نادٍ في العالم، ولكن بشرط أن تتم ترضيتهما مادياً بالنسبة للراتب والامتيازات الأخرى مثل بيدري وفاتي تماماً، وهي النقطة الصعبة التي تعرقل المفاوضات حتى الآن، نظراً لأن برشلونة لديه سقف معين للرواتب لا يمكن تجاوزه هذا الموسم، وسبق له التجديد لمعظم اللاعبين القدامي وبعض الشباب الجدد بأرقام تتناسب مع هذا السقف.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
تشافي هيرنانديز
عثمان ديمبلي
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
اليوم 01:19
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
اليوم 01:19
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
اليوم 01:19
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
اليوم 01:19
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©