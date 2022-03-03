«البارسا» يلجأ إلى «العدوانية» مع جافي وأراوخو!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لا تريد إدارة برشلونة الوقوع في الخطأ الذي ارتكبته مع الفرنسي عثمان ديمبلي نجم خط هجومها، بتجاهل التفاوض معه العام الماضي، قبل وصوله إلى عامه الأخير لعقده في «صيف 2022»، وما ترتب على ذلك من تعنت اللاعب، ورفضه تجديد عقده، مع إمكانية رحيله مجاناً بنهاية هذا الموسم.

ولهذا تستعد إدارة النادي بجدية لتجديد عقدي المهاجم الإسباني الشاب جافي «17عاماً»، وقلب الدفاع الأوروجواياني رونالد أراوخو «22 عاماً»، واضعة في اعتبارها أن تكون أكثر شدة وعدوانية في التفاوض معهما، من الآن، ودون الانتظار للموسم الأخير في عقديهما في «صيف 2023»، حتى لا تتاح لهما فرصة الرحيل مجاناً مثل ديمبلي.

ويثير الموقف التعاقدي لكل من جافي وأراوخو غضب ونرفزة مسؤولي «البارسا»، بعد أن رفض اللاعبان عرضين مبدئيين لهما، لعدم تلبيتهما لطموحاتهما، ولعدم تناسبهما مع ما يقدمانه للفريق، حيث إنهما يريدان مساواتهما مع بيدري وأنسو فاتي في الراتب السنوي، أي بالحصول على 6 ملايين يورو سنوياً.

وذكرت صحيفة «سبورت» أن إدارة «البلاوجرانا» قررت إعطاء مهلة لللاعبين حتى نهاية مارس الحالي، من أجل إنهاء كل شيء مرتبط بتجديد عقديهما، والأكثر من ذلك أنها وضعت شرطاً جزائياً قدره مليار يورو، لحفظهما من إغراءات الأندية الأوروبية الأخرى.

ورغم رفض جافي وأراوخو للعرضين الأولين لإدارة «البارسا»، إلا أنهما متمسكان بالبقاء في النادي، وعدم مغادرته إلى أي مكان آخر باعتباره أفضل نادٍ في العالم، ولكن بشرط أن تتم ترضيتهما مادياً بالنسبة للراتب والامتيازات الأخرى مثل بيدري وفاتي تماماً، وهي النقطة الصعبة التي تعرقل المفاوضات حتى الآن، نظراً لأن برشلونة لديه سقف معين للرواتب لا يمكن تجاوزه هذا الموسم، وسبق له التجديد لمعظم اللاعبين القدامي وبعض الشباب الجدد بأرقام تتناسب مع هذا السقف.