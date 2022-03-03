باكس يقلب الطاولة على ميامي في «الرمق الأخير»



لوس أنجلوس (أ ف ب)

قلب ميلووكي باكس بطل الموسم الماضي، تخلفه بفارق 14 نقطة أمام ميامي هيت متصدر المنطقة الشرقية، ليخرج فائزاً بفارق نقطة واحدة 120-119، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتفوق ميلووكي بشكل واضح في الدقائق الأخيرة، بتسجيله 21 نقطة، مقابل 6 فقط لمنافسه.

وسجل النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 28 نقطة للفائز مع 17 متابعة و5 تمريرات حاسمة، وأضاف خريس ميدلتون 26 نقطة، وجرو هوليداي 25، بينها سلة الفوز.

في المقابل، كان تايلور هيرو أفضل مسجل في صفوف ميامي هيت، وأضاف جايب فنسنت 21 نقطة.

وأثلج النجم جيمس هاردن أنصار فيلادلفيا سفنتي سيسكرز، في مباراته الرسمية الأولى على أرض فريقه، مسجلاً 26 نقطة، و9 متابعات، ومثلها تمريرات حاسمة، ليقوده إلى الفوز على نيويورك نيكس 123-108، وأضاف الكاميروني جويل أمبيد 27 نقطة مع 12 متابعة.

وكان هاردن انتقل من بروكلين نتس في صفقة شهدت انتقال الأسترالي بن سيمونز في الاتجاه المعاكس في الآونة الأخيرة.

وكان نيويورك في طريقه لإفساد احتفال أنصار فيلادلفيا بالمباراة البيتية الأولى لهاردن، عندما تقدم بفارق 16 نقطة في الربع الثاني، غير أن سيكسرز قضم الفارق، وتقدم للمرة الأولى، بفضل رميتين حرتين لهاردن في الربع الثالث، قبل أن تمنح ثلاثيته التقدم لفريقه في نهاية هذا الربع، ولم يتخلف سيكسرز إطلاقاً في الربع الأخير، ليخرج محققاً فوزه الرابع توالياً.

ولعب هاردن دوراً كبيراً في فوز فريقه في أول مباراتين خاضهما دفاعاً عن ألوانه، لكن خارج قواعده ووصف الأمر، بأنه مختلف على ملعب فريقه وأمام أنصاره، وقال في هذا الصدد: «شعرت بحب الجمهور، كل ما أردت أن أرد هذا الجميل على أرض الملعب».

وأضاف: أعتقد بأن كثيرين حول العالم يدركون مدى عظمة هذا الجمهور وشغفه».

وسجل مالكولم بروجدون 31 نقطة، ونجح في 11 متابعة ليقود أنديانا بايسرز إلى الفوز على أورلاندو ماجيك 122-114 بعد التمديد، قالباً تخلفه بفارق 15 نقطة في الربع الأخير من الوقت الأصلي.

وتألق تايريز هاليبورتون في الوقت الإضافي مسجلاً 12 نقطة من أصل 21 في المباراة.

وفي المباريات الأخرى، فاز فينيكس صنز على بورتلاند ترايل بلايزرز 120-90، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على دنفر ناجتس 119-107 ويوتا جاز على هيوستن روكتس 132-127 بعد التمديد، ونيو أورليانز بيليكانز على ساكرامنتو كينجز 125-95 وتشارلوت هورنتس على كليفلاند كافالييرز 119-98.