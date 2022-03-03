«العيار الثقيل» يشعل «السباق الخماسي» في «أدنوك للمحترفين»



معتصم عبدالله (دبي)



قمتان من «العيار الثقيل» لـ «أهل القمة»، تتصدر مشهد انطلاقة «الجولة 18» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، حينما يستضيف شباب الأهلي «الرابع» غريمه الوحدة «الوصيف»، فيما يلتقي الجزيرة «الخامس» بضيفه الشارقة «الثالث»، في أبرز مواجهات افتتاح الجولة غداً «الجمعة»، والتي تشهد أيضاً مواجهة العين «المتصدر» أمام ضيفه العروبة صاحب المركز قبل الأخير، على أن تستكمل الجولة يوم السبت المقبل، بمباريات الظفرة مع خورفكان، النصر مع الإمارات، عجمان مع بني ياس، والوصل مع اتحاد كلباء.

وتتركز الأنظار غداً «الجمعة» على نتائج «الخمسة الكبار»، في المشوار نحو حسم لقب الدوري، حيث تخوض أندية المقدمة العين «42 نقطة»، الوحدة «36 نقطة»، الشارقة «33 نقطة»، شباب الأهلي «30 نقطة»، والجزيرة «29 نقطة من 16 مباراة»، مواجهات مرتقبة من المنتظر أن تحدث تغييراً على مستوى الترتيب العام للمراكز، باستثناء العين المتصدر، والذي يأمل خلال المباراة أمام العروبة توسيع فارق النقاط بالاستفادة من الصدامات المباشرة لملاحقيه.

وتأتي انطلاقة «الجولة 18»، بعد مواجهات مثيرة جمعت 4 من فرق المقدمة في «دوري أدنوك للمحترفين» باستثناء الشارقة، خلال جولة ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الثلاثاء الماضي، والتي شهدت فوز شباب الأهلي على ضيفه الوحدة 1-0، وتعادل الجزيرة والعين 1-1، في انتظار جولة الإياب الحاسمة الثلاثاء المقبل على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، واستاد هزاع بن زايد بنادي العين.

وأقيمت 118 مباراة في «دوري أدنوك للمحترفين» بنهاية «الجولة 17»، وشهدت تسجيل 316 هدفاً، بمعدل 2.68 هدف في المباراة، ويتصدر العين قائمة الأقوى هجوماً برصيد 39 هدفاً، فيما يعد فريق الإمارات الأضعف هجوماً بـ 12 هدفاً، ويعتلي الوحدة صدارة الأقوى دفاعاً بـ 12 هدفاً هزت شباكه، مقابل 44 هدفاً في شباك العروبة الأضعف دفاعاً.

البرنامج

الجمعة



شباب الأهلي - الوحدة 17:45

العين - العروبة 17:45

الجزيرة - الشارقة 20:15

السبت



الظفرة - خورفكان 17:45

النصر - الإمارات 17:45

عجمان - بني ياس 20:15

الوصل - اتحاد كلباء 20:15