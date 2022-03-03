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الرياضي
122 لاعباً في نهائي دوري المصارعة الشاطئية
122 لاعباً في نهائي دوري المصارعة الشاطئية
3 مارس 2022 09:57

 
أبوظبي (الاتحاد)


يشارك 122 لاعباً يمثلون 6 أندية، في نهائي دوري المصارعة الشاطئية للأشبال والناشئين، الذي يقام يوم السبت المقبل بشاطئ منطقة الخان في الشارقة، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، وبالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وتجرى عملية الميزان للمشاركين والقرعة مساء غد «الجمعة»، وفقاً للشروط الفنية والتنظيمية.
وأعلنت اللجنة الفنية بالاتحاد مشاركة أندية العين، في بطولة الناشئين فيما يشارك دبي، والأنصار الشارقة، وخورفكان، واتحاد كلباء، الفجيرة للفنون القتالية في بطولتي الناشئين والأشبال.
ويمكن لكل نادٍ الدفع بـ 4 لاعبين في الوزن الواحد، على أن تكون المشاركة مفتوحة لجميع الجنسيات، وتحددت فئة الناشئين تحت 18 سنة من مواليد 2005 - 2006 -2007، ستكون المنافسة لأوزان تحت 50 كجم، 60، 70، 80، وفوق 80 كجم، مع تطبيق قواعد الاتحاد الدولي للمصارعة.
أما شروط فئة الأشبال، حددت اللائحة إمكانية مشاركة كل نادٍ بعدد 4 لاعبين في الوزن الواحد، والمشاركة مفتوحة لجميع الجنسيات تحت 13 سنة، لمواليد 2008 -2009 وشملت أوزان الفئة، تحت 35 كجم، 40 ،50 ،60، وفوق 70 كجم.

الشارقة
دبي
العين
اتحاد المصارعة والجودو
محمد بن ثعلوب
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