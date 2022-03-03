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الرياضي
وداع قاهر «البارسا» و«الريال»!
وداع قاهر «البارسا» و«الريال»!
3 مارس 2022 09:16

مدريد (أ ف ب) 

حسم فالنسيا تأهله الثاني في آخر أربعة مواسم، والثامن عشر في تاريخه إلى نهائي كأس إسبانيا في كرة القدم، بفوزه 1-صفر على ضيفه أتلتيك بلباو في إياب نصف نهائي المسابقة.
وسجل البرتغالي جونسالو جيديش هدف المباراة الوحيد لفالنسيا «43»، لتكون نتيجة مجموع المباراتين 2-1 لمصلحة فالنسيا، وكان فالنسيا عاد من الباسك بتعادل مهم 1-1.
وبعدما بلغ النهائي في الموسمين الماضيين، حيث خسر أمام ريال سوسيداد وبرشلونة توالياً، كان بلباو يمني النفس في الذهاب بعيداً، والفوز باللقب للمرة الأولى منذ عام 1984، والرابعة والعشرين في مسيرته، خاصة بعدما أزاح برشلونة ثم ريال مدريد من طريقه بإخراجهما من الدورين السابقين.
وبالتالي، سيواجه فالنسيا الفائز من مباراة ريال بيتيس وضيفه رايو فايكانو الخميس، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز بيتيس 2-1.

فالنسيا
بلباو
برشلونة
ريال مدريد
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