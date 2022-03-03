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الرياضي
موناكو يتجرع من «كأس العذاب»!
موناكو يتجرع من «كأس العذاب»!
3 مارس 2022 09:14

باريس (أ ف ب) 

أنهى نانت آمال موناكو، في تعويض خسارة نهائي العام الماضي أمام باريس سان جيرمان، عندما أقصاه من نصف نهائي كأس فرنسا لكرة القدم بركلات الترجيح «4-2»، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.
وكان موناكو سباقاً إلى التسجيل عن طريق التشيلي جييرمو ماريبان «12»، قبل أن يدرك نانت التعادل بهدف من جبريل سيديبي خطأ في مرماه «21».
وفي الدقيقة 74، تقدم نانت عن طريق الكونغولي صامويل موتوسامي، قبل أن يدرك الهولندي مايرون بوادو التعادل لموناكو «76»، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي كانت في مصلحة نانت.
وبالتالي، سيلاقي نانت نيس في النهائي على ملعب استاد دو فرانس في 8 مايو المقبل.
وكان نيس حرم ضيفه فرساي من الدرجة الرابعة من تكرار مفاجأة ليزيربييه في نسخة 2018، بعدما أقصاه من نصف نهائي النسخة الـ105 من المسابقة بفوزه عليه 2-صفر.
وكان ليزيربييه من الدرجة الثالثة، حقق مفاجأة مدوية عندما بلغ مباراة القمة في 2018، وخسر بثنائية أمام باريس سان جيرمان الغائب عن النهائي للمرة الأولى منذ 2015.
ومسابقة الكأس هي الوحيدة في فرنسا تجمع سنوياً الأندية الهاوية والمحترفة. 

أبصرت النور خلال الحرب العالمية الأولى عام 1917، بدفع من هنري دولوناي، كان يطلق عليها اسم كأس شارل-سيمون تكريماً للرئيس المؤسس للجنة الفدرالية الفرنسية «سلف الاتحاد الفرنسي»، حتى عام 2019 عندما عرفت باسمها الحالي.
وفي 104 نسخ حتى الآن، استقبلت سبعة ملاعب النهائي، وتوج 32 فريقاً باللقب، أبرزها سان جيرمان «14» ومرسيليا «10».

كأس فرنسا
موناكو
نانت
باريس سان جيرمان
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