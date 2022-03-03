تشيلسي ينجو من «الفخ»



لندن (أ ف ب)

نجا تشيلسي بصعوبة من فخ مضيفه لوتن تاون «تشامبيونشيب»، بفوزه عليه 3-2 في الدور الخامس من كأس إنجلترا لكرة القدم، فيما تخطى ليفربول عقبة ضيفه نوريتش سيتي 2-1، ليلحقا بمانشستر سيتي إلى ربع نهائي المسابقة.

وفي المباراة الأولى، سجل أهداف تشلسي الإسباني ساوول نيجيز «27»، الألماني تيمو فيرنر «68»، والبلجيكي روميلو لوكاكو «78»، فيما أحرز ريس بورك «2» وهاري كورنيك «40» هدفي لوتون تاون.

ويأتي فوز تشيلسي في أعقاب إعلان مالكه الروسي رومان أبراموفيتش قراره بيع النادي الإنجليزي، بعدما كان أعلن ابتعاده عنه في الأيام الأخيرة في إطار الضغوط عليه عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبالعودة إلى المباراة، صدم أصحاب الأرض الضيوف بهدف مبكر في الدقيقة الثانية من المباراة، عندما تابع بورك ركلة ركنية برأسه وضعها في شباك الحارس الإسباني كيبا أريسابالاجا.

وأدرك تشيلسي التعادل في الدقيقة 27 عندما تلقى نيجيز كرة تركها له فيرنر، ليسددها يمينية جميلة إلى يسار الحارس هاري استيد «البديل» الذي دخل في الدقيقة 14 بدل زميله جيد ستير الذي أصيب في التواء بالكاحل.

وتصدى استيد لمحاولات عدة من كتيبة تشيلسي، مانحاً فريقه الزخم لتسجيل هدف ثان، رغم سيطرة الأزرق المطلقة على المباراة، فمن هجمة مرتدة كسر كورنيك مصيدة التسلل بتمريرة من زميله الإسباني كارلوس مينديس، ليضع الكرة في الشباك «40».

وفي الشوط الثاني، تمكّن الفريق اللندني من إدراك التعادل في الدقيقة 68، بعدما أرسل روبن لوفتوس تشيك تمريرة رائعة إلى فيرنر الذي وضع الكرة زاحفة بعيداً عن متناول الحارس.

وابتسم الحظ لتشيلسي في الدقيقة 78، في لعبة بدأها لوفتوس تشيك بتمريرة إلى فيرنر، الذي حول الكرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء، فقابلها لوكاكو وأودعها الشباك، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

ولحق ليفربول بتشيلسي عندما تجنّب مفاجأة من نوريتش بفوزه عليه 2-1، وكان الياباني تاكومي مينامينو بطل ثنائية ليفربول «27 و39»، بينما سجل لوكاس روب هدف نوريتش الوحيد (77)

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 27، بعدما تلقى البلجيكي ديفوك أوريجي عرضية داخل منطقة الجزاء، ومررها إلى مينامينو الذي انفرد بالحارس الهولندي تيم كرول وأسكن الكرة في الشباك.

ونجح مينامينو في مضاعفة التقدم لليفربول بهدف ثان في الدقيقة 39، بعدما تابع كرة أبعدها الدفاع، وسدد كرة صاروخية اصطدمت بالقائم وسكنت الشباك.

وحاول نوريتش كثيراً العودة بالمباراة، ونجح في تقليص الفارق في الدقيقة 77، بتسديدة قوية من روب من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك إلى يمين الحارس البرازيلي أليسون.

وكاد الفريق الضيف أن يصعّب المهمة على أصحاب الأرض في الدقيقة 85، لكن أليسون تألق في صد تسديدة من جوناثان رو وأبعدها إلى ركنية، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول.

وفي مباراة أخرى، تأهل ساوثهامبتون إلى ربع النهائي بفوزه على وستهام يونايتد 3-1.