«مربع ذهب» كأس ألمانيا



هانوفر (أ ف ب)

تأهل لايبزج إلى نصف نهائي كأس ألمانيا في كرة القدم، بفوزه برباعية نظيفة على مضيفه هانوفر من الدرجة الثانية في الدور ربع النهائي، وتناوب على تسجيل رباعية لايبزج الفرنسي كريستوفر نكونكو «17 و22»، النمساوي كونراد لايمر «67»، والبرتغالي أندريه سيلفا «73».

وبالتالي، لحق لايبزج بأونيون برلين الذي كان أول المتأهلين إلى نصف النهائي، بفوزه على سانت باولي من الدرجة الثانية 2-1.

وفي مباراة أخرى، تأهل هامبورج من الدرجة الثانية، بفوزه على كارلشروه من الدرجة الثانية أيضاً بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وأكمل فرايبورج عقد نصف النهائي بفوزه على بوخوم 2-1 بعد التمديد، يذكر أنها المرة الاولى منذ 72 عاماً يشهد فيها ربع نهائي كأس ألمانيا وجود أربعة أندية من الدرجة الثانية.

ويقام الدور نصف النهائي في 19 و20 أبريل المقبل على أن تقام المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في برلين في 21 مايو المقبل.