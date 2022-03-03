«الإمارات» و«الحبتور» إلى نهائي «ذهبية البولو»



دبي (الاتحاد)

تأهل «الإمارات» و«الحبتور» إلى نهائي كأس دبي الذهبية للبولو، المقامة حالياً بملاعب الحبتور للبولو والفروسية، والمقرر له يوم السبت المقبل، وجاء تأهل الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بعد فوزه على «أبوظبي»، بقيادة فارس اليبهوني 11-8، فيما تأهل «الحبتور» بقيادة محمد الحبتور، على حساب «ذئاب دبي كافو» بقيادة حبتور الحبتور 7-6 في نصف النهائي.

وجاء فوز «الحبتور» على «الذئاب» بصعوبة، رغم تقدمه في الأشواط الخمسة، حيث أنهى الشوط الأول بثلاثة أهداف، وواصل تقدمه في نهاية الشوط الثاني 4-3، ويشهد الشوط الثالث تقدم «الحبتور» 6-4، وفي الشوط الرابع ينجح كل فريق في إضافة هدف، وحسم الحبتور الشوط الخامس 7-6، وسجل باوتيستا بايوجار هداف الحبتور 4 أهداف.

وقادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات إلى الفوز على فريق أبوظبي» 11-8 بعدما واجه الإمارات تحدياً كبيراً في الأشواط الأربعة الأولى، إلا أن الشوط الخامس والأخير، شهد هجوماً لافتاً لفريق الإمارات، خاصة في الثلاث دقائق الأخيرة من المباراة التي شهدت تألقاً رائعاً لتومي بيريسفورد الذي أحرز 6 أهداف.

وأعرب محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو عن سعادته بالمستوى المتميز الذي ظهرت به الفرق الثمانية التي شاركت في البطولة، منوهاً إلى أن حظوظها كانت متساوية، وقدمت أداءً راقياً، وكانت الخيول في أفضل حالاتها، وقال: سعادتنا تتضاعف لأن فريقي أحد طرفي النهائي، والكل سيخرج من الكأس فائزاً بصرف النظر عن نتيجة النهائي.