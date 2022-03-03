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«الجولة الرابعة» تحدد ملامح بطل «أقوياء اليد»
«الجولة الرابعة» تحدد ملامح بطل «أقوياء اليد»
3 مارس 2022 08:50

 
رضا سليم (دبي)


يدخل دوري أقوياء اليد الجولة الرابعة من الدور النهائي، لتحديد ملامح البطل، حيث تشهد الجولة غداً «الجمعة» مباراة بين شباب الأهلي مع الوصل في «ديربي دبي»، وتستكمل الجولة يوم السبت المقبل، بثلاث مباريات، العين مع الشارقة بصالة «البنفسج»، فيما يلتقي الجزيرة مع مليحة بصالة «فخر أبوظبي»، والنصر مع دبا الحصن، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر.
وتعد مباراة العين والشارقة الأهم في الجولة، ورغم أن «الزعيم» تراجع إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، برصيد 6 نقاط، من 3 مباريات، وأهدر فرصة استغلال «النقطة الاعتبارية» التي حصل عليها من نصف النهائي، إلا أنه في حالة فوزه على الشارقة سيخلط «أوراق القمة» من جديد، في ظل مطاردة الجزيرة الفريق الوحيد الذي حصل على «العلامة الكاملة» في 3 مباريات بعد الشارقة، وبالتالي أصبح المنافس الوحيد له على القمة، وفي انتظار كبوته، بينما فوز «الملك» سيؤكد جدارته من جديد بالصدارة، والاقتراب من حسم درع الدور قبل خط النهاية بجولة، وربما جولتين.
في الوقت نفسه يسعى «فخر أبوظبي» لمواصلة الانتصارات أمام ضيفه مليحة، وفي حالة فوزه تصبح مباراة الجولة الخامسة أمام الشارقة مثيرة، وهي آخر فرصة لدخول فريق مع الشارقة في المنافسة على الدرع، حتى الأمتار الأخيرة، وبلغة الحسابات ستكون مواجهة «فخر أبوظبي» و«الملك» بمثابة حسم كافة الأمور على الدرع، خاصة في حالة فوز الشارقة سيكون الفارق بينه وبين الدرع مباراة واحدة، أي قبل نهاية المسابقة بجولة.

دوري أقوياء اليد
النصر
دبا الحصن
شباب الأهلي
الوصل
العين
الشارقة
الجزيرة
مليحة
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