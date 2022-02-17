لجنة شؤون التعليم في المجلس الوطني تناقش «سياسة الهيئة»

دبي (الاتحاد)

واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته اليوم برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم قطاع الرياضة بالدولة.

حضر الاجتماع في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أعضاء اللجنة، كل من: عفراء بخيت العليلي مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وعائشة رضا البيرق، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على دراسة تحليلية خاصة بموضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم قطاع الرياضة بالدولة، وقررت اللجنة عقد اجتماعاتها القادمة بمشاركة اللجنة الأولمبية الوطنية وممثلي الأندية والمجالس الرياضية في الدولة، للاطلاع على التحديات التي تواجههم واقتراح التوصيات المناسبة.

وتناقش اللجنة موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم قطاع الرياضة بالدولة، وفق محاور: السياسات والتشريعات التكاملية لدعم وتطوير الرياضة بالدولة، ومبادرات الهيئة في تطوير وتعزيز الرياضات المختلفة في الدولة، وتمكين الكوادر المواطنة في القطاع الرياضي ورعاية الموهوبين الرياضيين، ومبادرات وبرامج الهيئة في شأن تطوير البنى التحتية للأندية الرياضية، ودور الهيئة في بناء الشراكات الخارجية وتعزيز القدرات المالية التمويلية للاتحادات الرياضية.