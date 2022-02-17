19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
نهاية «الحلم العربي» في «دبي لتنس السيدات»
نهاية «الحلم العربي» في «دبي لتنس السيدات»
17 فبراير 2022 21:49


منير رحومة (دبي)


توقف حلم اللاعبة التونسية أنس جابر، المصنفة العاشرة على مستوى العالم، في ربع النهائي من بطولة دبي الدولية لتنس السيدات، بخسارتها أمام الرومانية سيمونا هاليب حاملة لقب البطولة مرتين، وذلك بمجموعتين نظيفتين بواقع 4-6 و2-6. 

وانتهى الحلم العربي في المنافسة على لقب البطولة، خاصة أن اللاعبة جابر حققت انطلاقة قوية في الأدوار الماضية، لكنها عجزت عن الثأر من الرومانية هاليب التي سبق لها الفوز أيضاً في المواجهة التي جرت بينهما في 2020. 

وتلتقي هاليب في الدور نصف النهائي اللاعب اللاتفية يلينا استبنكو «المصنفة 21» عالمياً، والتي كانت أولى المتأهلات إلى المربع الذهبي، بعد فوزها على التشيكية بترا كفيتوفا «المصنفة 25»، بنتيجة 5-7 و7-5 و7-6، عقب مباراة ماراثونية، استغرقت ساعتين و39 دقيقة.
وفازت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا المصنفة 31 عالمياً، على السويسرية جيل تيخيمان المصنفة 35 عالمياً 6-2 و5-7 و6-4، وحجزت مقعدها في الدور نصف النهائي.

دبي
بطولة دبي الدولية للتنس
أنس جابر
سيمونا هاليب
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©