نهاية «الحلم العربي» في «دبي لتنس السيدات»



منير رحومة (دبي)



توقف حلم اللاعبة التونسية أنس جابر، المصنفة العاشرة على مستوى العالم، في ربع النهائي من بطولة دبي الدولية لتنس السيدات، بخسارتها أمام الرومانية سيمونا هاليب حاملة لقب البطولة مرتين، وذلك بمجموعتين نظيفتين بواقع 4-6 و2-6.

وانتهى الحلم العربي في المنافسة على لقب البطولة، خاصة أن اللاعبة جابر حققت انطلاقة قوية في الأدوار الماضية، لكنها عجزت عن الثأر من الرومانية هاليب التي سبق لها الفوز أيضاً في المواجهة التي جرت بينهما في 2020.

وتلتقي هاليب في الدور نصف النهائي اللاعب اللاتفية يلينا استبنكو «المصنفة 21» عالمياً، والتي كانت أولى المتأهلات إلى المربع الذهبي، بعد فوزها على التشيكية بترا كفيتوفا «المصنفة 25»، بنتيجة 5-7 و7-5 و7-6، عقب مباراة ماراثونية، استغرقت ساعتين و39 دقيقة.

وفازت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا المصنفة 31 عالمياً، على السويسرية جيل تيخيمان المصنفة 35 عالمياً 6-2 و5-7 و6-4، وحجزت مقعدها في الدور نصف النهائي.