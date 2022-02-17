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الرياضي
ميرزا بطل المحترفين في «الدراجات الصحراوية»
ميرزا بطل المحترفين في «الدراجات الصحراوية»
17 فبراير 2022 21:43


دبي (الاتحاد)


توج يوسف ميرزا لاعب فريق الإمارات للمحترفين، بالمركز الأول في فئة المحترفين ضمن سباق عام الخمسين الصحراوي الثاني للإماراتيين والمقيمين لمسافة 50 كلم، في المحطة الأخيرة للنسخة السادسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية التي نظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل، وجاء أحمد المنصوري من فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، في المركز الثاني لهذه الفئة والثالث سفيان حدي من فريق أبوظبي للدراجات الهوائية.
وحقق ياسر جمعة البلوشي من شرطة دبي المركز الأول في فئة الهواة الإماراتيين لمسافة 30 كلم، يليه بالمركز الثاني ماجد البلوشي من فريق تريك إم 7، والثالث أحمد المري من تريك إم 7، فيما تصدر فريق تريك إم 7 الترتيب العام لمنافسات الهواة، يليه فريق شرطة دبي، فيما حل فريق ياسي بالمركز الثالث.
شهد سباق عام الخمسين الصحراوي الثاني للإماراتيين والمقيمين مشاركة 154 متسابقاً من الإماراتيين والمقيمين في الدولة من مختلف الجنسيات، وجاء منافساته حافلة بالإثارة والتحدي الكبير على المسارات الترابية الرميلة، في المسار الذي اعتمدته اللجنة المنظمة في منطقة سيح السلم في محمية المرموم، وتطلبت من المشاركين السرعة والقوة في تجاوز التحديات الموجودة على طول المسافة.
وفي ختام السباق توج عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى للمحترفين والهواة، بحضور أعضاء اللجنة العليا المنظمة كما حرص الفلاسي على التقاط صور تذكارية مع المشاركين الآخرين، احتفاءً بختام النسخة السادسة الأكبر والأكثر تشويقاً في بطولة السلم.
ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، على رعاية وتوجيهات سموه لإطلاق وتطوير ودعم هذه البطولة، وعلى حرص سموه على حضور السباقات على مدار الموسم لتحفيز المشاركين، ومنحهم الدعم الذي يجسد رؤية سموه للرياضة عموماً ورياضة الدراجات الهوائية خصوصاً، في بناء الشخصية والتحفيز المستمر لممارسيها.
وتقدم الفلاسي، بالشكر والعرفان إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتقدير سموه الكبير ودعمه للبطولة، والذي تجسد في ضم سباق «اليوبيل الذهبي» الذي نظمته وزارة الداخلية بالتعاون مع اللجنة المنظمة لبطولة السلم، والذي ميز النسخة السادسة من البطولة، بالإضافة إلى تكريم سموه لفريقي شرطة دبي للرجال والسيدات، ومنحهم ميدالية خدمة المجتمع، تقديراً لفوزهما بالسباق، مما يجسد تقدير سموه لأهمية بطولة السلم، ومكانتها لتطوير هذه الرياضة المهمة.
وأشاد الفلاسي، بالمشاركين في السباق الختامي، وبالمشاركين في جميع سباقات النسخة السادسة، حيث قدموا مستويات تنافسية عالية ورائعة طوال فترة البطولة، مما أثلج صدور اللجنة المنظمة، وأكد تحقيق الأهداف التي رسمتها اللجنة للبطولة.

الإمارات
دبي
عام الخمسين
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يوسف ميرزا
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