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الرياضي
تيباس: مبابي «مدريدي»
تيباس: مبابي «مدريدي»
17 فبراير 2022 21:38

مدريد (د ب أ)


يعتقد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أن كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، سينضم لريال مدريد في نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد مبابي - الذي سجل هدفاً في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني ضد الريال في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا أول أمس الثلاثاء - في نهاية الموسم الحالي، فيما ارتبط بقوة بالانتقال إلى ملعب «سانتياغو برنابيو».
وأحرز مبابي، الفائز بكأس العالم مع منتخب فرنسا، 22 هدفاً وقام بـ 13 تمريرة حاسمة في 32 مباراة خاضها مع فريق العاصمة الفرنسية في جميع المسابقات هذا الموسم.
وصرح اللاعب الفرنسي الشاب عقب فوز سان جيرمان 1- صفر على الريال، أنه مازال متردداً بشأن مستقبله، فيما ذكرت تقارير إخبارية أن إدارة النادي الباريسي مستعدة لتقديم عرض خرافي لتمديد التعاقد معه، سيجعله اللاعب الأعلى أجرا في العالم.
ورغم ذلك، أعرب تيباس خلال حديثه مع وكالة «يوروبا بريس» الإسبانية للأنباء، عن ثقته في أن مبابي سيلعب بالدوري الإسباني الموسم المقبل، ربما إلى جانب النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، الذي ارتبط أيضاً بالانضمام للفريق الملكي.
وصرح تيباس «الريال سيضم مبابي وهالاند، بينما الآخران «برشلونة
ويوفنتوس» يعانيان مالياً بشدة».
وأوضح تيباس «انضمام مبابي هو نبأ سار للدوري الإسباني، سيكون بمثابة البهجة في المسابقة، إنه أفضل شيء يمكن أن يحدث في البطولة».
واعترف تيباس بأن ثقته لم تكن مبنية على علمه بوجود صفقة، لكن موقف اللاعب في الأشهر القليلة الماضية من عقده يشير إلى أنه قرر الرحيل عن فريقه الحالي.
وأشار رئيس رابطة الدوري الإسباني «ليس لدي معلومات بخصوص مبابي، لكنني
رأيت حالات قليلة للاعبين الذين لديهم ستة أشهر متبقية في عقودهم، ولم يجددوا تلك العقود، ثم واصلوا مسيرتهم مع أنديتهم».
وتردد أن مبابي حريص على اللعب لريال مدريد في مرحلة ما من مسيرته، لكنه أخفى هذه الرغبة في تصريحاته التي أدلى بها عقب مواجهة أول أمس، حيث قال «أعرف أنني ألعب في أحد أفضل الفرق في العالم».
وشدد نجم منتخب فرنسا «سأقدم كل شيء فيما تبقى من الموسم، لم أقرر مستقبلي، أنا سعيد لكوني لاعباً في باريس سان جيرمان».

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
باريس سان جيرمان
برشلونة
يوفنتوس
خافيير تيباس
كيليان مبابي
إيرلينج هالاند
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