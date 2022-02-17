ديوكوفيتش من دبي: أفتقد التنس

دبي (أ ف ب)

أكد نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً، أنه يفتقد إلى ممارسة رياضته، لكنه يتطلع إلى معاودة اللعب من خلال دورة دبي التي تنطلق الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الأولى، منذ الجدل الذي رافق تواجده في أستراليا، ثم ترحيله على خلفية عدم تلقيه لقاح فيروس كورونا.

تم ترحيل ديوكوفيتش من أستراليا الشهر الماضي، بعد خسارته معركة قانونية، ومُنِعَ من المشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى هذا العام، لعدم تلقيه اللقاح، ما حرمه من تعزيز رقمه القياسي، والتتويج باللقب العاشر في ملبورن الذي كان من نصيب غريمه الإسباني رافايل نادال الذي انفرد بالرقم القياسي لبطولات الجراند سلام «21»، على حساب الصربي والسويسري روجيه فيدرر.

وقال ديوكوفيتش على هامش مشاركته في معرض «إكسبو دبي 2022» أشعر بالإثارة للعودة واللعب الاثنين، افتقد إلى التنس بعد كل ما حصل.

وكان ديوكوفيتش التزم بالصمت لأسابيع عدة، قبل أن تجري معه هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» حديثاً قبل يومين، أكد فيه أنه لا يمانع الغياب عن بطولات «الجراند سلام» في المستقبل، في حال أُجبر على تلقي اللقاح، من أجل ذلك، وقال في هذا الصدد «نعم، هذا الثمن الذي أنا مستعد لدفعه»، في إشارة إلى تخليه عن فرصة الانفراد في الرقم القياسي في البطولات الكبرى.

قال «نولي» إنه لا يريد أن يرتبط بالحركات المناهضة للقاح، لكنه يدعم حق الفرد في الاختيار «لم أكن يوماً ضد اللقاح»، مضيفاً أنه تلقى اللقاحات عندما كان طفلاً «ولكن لطالما دعمت حرية أن تختار ما تضع في جسمك».

وتابع «مبادئ اتخاذ القرار بما يخص جسدي أهم من أي لقب أو أي شيء آخر».