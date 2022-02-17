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الرياضي
فيراري يكشف النقاب عن «أف1-75»
فيراري يكشف النقاب عن «أف1-75»
17 فبراير 2022 20:38

 
روما (أ ف ب)


كشف فريق فيراري المشارك في بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» النقاب عن سيارته الجديدة أف1-75، ضمن مساعي الحظيرة الإيطالية، دخول دائرة المنافسة مع مرسيدس وريد بول والعودة مجدداً إلى القمة والتصالح مع الانتصارات.
تغيب كأس الصانعين عن خزائن مقر مارانيلو منذ 14 عاماً، حيث عوض فيراري تردي نتائجه في عام 2020، واحتلاله للمركز السادس، بتقدمه للمرتبة الثالثة العام الماضي.
فاز فريق «الحصان الجامح»، الأكثر تتويجاً في الفئة الأولى، بلقبه الأخير من 16 لقباً للصانعين في 2008، فيما كان آخر سائق باللون الأحمر يحرز لقب السائقين الفنلندي كيمي رايكونن عام 2007.
أما الفوز الأخير في إحدى الجوائز الكبرى فكان على يدي بطل العالم أربع مرات الألماني سيباستيان فيتل «سائق أستون مارتن حالياً» الذي حلّ أوّل أمام زميله شارل لوكلير من موناكو في سباق سنغافورة عام 2019.
ويأمل الثنائي لوكلير والإسباني كارلوس ساينس الذي حلّ بدلاً من فيتل، أن يقود فيراري إلى القمة مجدداً وإنهاء هيمنة مرسيدس وريد بول على مقدرات البطولة.
وأنهى ساينس، ابن الـ 27 عاماً ونجل سائق الراليات الشهير كارلوس ساينس، العام الماضي في المركز الخامس متقدماً بفارق مركزين عن زميله لوكلير «24 عاماً».
قال لوكلير «التوقعات عالية جداً لأننا فيراري ونتوقع دائماً أن نفوز، ولكننا سنعرف فقط فور توجهنا إلى الحلبة».
تم الكشف عن الطراز الجديد في مقر الفريق في مارانيلو وتم إطلاق عليه تسمية أف1-75 تخليداً لذكرى مرور 75 عاماً على إنتاج المؤسس إنزو فيراري أوّل سيارة للعلامة التجارية الشهيرة.
تتميز السيارة الجديدة باللونين الأحمر الداكن والأسود، مما يمثل عودة إلى الجذور والتقاليد للسكوديريا مع التصميم المبتكر لسيارات «الفورمولا واحد» الجديدة، حيث بدا واضحاً التغييرات الجذرية التي أدخلت على فيراري تحت مظلة القوانين الجديدة هذا العام، والتي ترجح كفة المؤثرات الأرضية على حساب العوامل الانسيابية، من أجل السماح للسيارات بتجاوز بعضها البعض بسهولة أكبر خلال السباقات وتقديم استعراض أكثر إثارة على الحلبات، كما تم تزويد السيارة بإطارات أكبر من السابق.
كما تتميز فيراري الجديدة أيضًا بأنف من قطعتين مع الجناح المتصل بالجزء السفلي، مما يمنح المهندسين نطاقاً أكبر من الإعدادات لتناسب خصائص ومتطلبات الحلبات المختلفة.
وكان فريق ريد بول كشف عن نسخة أولية لسيارته الجديدة، فيما سيحذو مرسيدس بطل الصانعين في الأعوام الثمانية الماضية حذو منافسه المتوج بلقب السائقين مع الهولندي ماكس فيرستابن الجمعة.
وستقام التجارب الأولى، والتي تسبق انطلاق العام الجديد من البحرين في 20 مارس المقبل، على حلبة برشلونة من 23 حتّى 25 الشهر الحالي.

الفورمولا-1
فيراري
مرسيدس
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