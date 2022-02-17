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الرياضي
داسيلفا: الغيابات لن تؤثر على اتحاد كلباء
داسيلفا: الغيابات لن تؤثر على اتحاد كلباء
17 فبراير 2022 19:32

 
فيصل النقبي (كلباء)


أكد خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، صعوبة لقاء فريقه أمام عجمان، يوم السبت المقبل، في «الجولة 16» لدوري أدنوك للمحترفين، خاصة أن «النمور» لم يخض لقاء الجولة الماضية، بعد تأجيل مباراته أمام الجزيرة.
وقال داسيلفا إن فريقه تحضّر جيداً للقاء، والمعنويات عالية، والنية حاضرة لتقديم مستويات جيدة، والعودة بالنقاط الثلاث.
وأضاف: علينا التعامل مع ظروف المباراة المختلفة، وبالنسبة للغيابات، نفتقد جهود ثلاثة لاعبين مهمين، ومع ذلك جهزنا البدلاء المناسبين، ونحن بأتم الجاهزية للقاء، ولن تؤثر علينا الغيابات المختلفة.

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
عجمان
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