19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
رئيس «الفيفا» يهنئ الأهلي على برونزية «مونديال أبوظبي»
رئيس «الفيفا» يهنئ الأهلي على برونزية «مونديال أبوظبي»
17 فبراير 2022 19:30

 
القاهرة (د ب أ)


تلقى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، تهنئة من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، بعد فوز الفريق بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي جرت فعالياتها مؤخراً بالإمارات.

وذكر الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي اليوم أن رئيس «الفيفا» قال في خطابه «أود أن أتقدم لكم بالتهنئة مرة أخرى بمناسبة فوز ناديكم بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية، وهو إنجاز جديد لكم، وأنا أرسل هذه الرسالة للإشادة بكل من أسهم في تحقيق هذا الانتصار، سواء كانوا لاعبين أو الجهاز الفني والإداري والطبي»
وأضاف رئيس «الفيفا» في خطابه: «يسعدني أيضاً الإشادة بجماهيركم الرائعة التي تواجدت في هذه البطولة».
وقال «ولا شك أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة العمل الشاق والاحترافية والاهتمام بكافة التفاصيل، بالإضافة إلى الحب والشغف تجاه لعبة كرة القدم، كل هذه الأشياء تبشر بمستقبل مشرق لفريقكم، وبكل تأكيد سوف تفتح الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، أتمنى لك كل الخير، وأتطلع لمقابلتك مرة أخرى قريباً».

الإمارات
أبوظبي
مونديال الأندية
الأهلي المصري
الفيفا
محمود الخطيب
إنفانتينو
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©