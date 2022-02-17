رئيس «الفيفا» يهنئ الأهلي على برونزية «مونديال أبوظبي»



القاهرة (د ب أ)



تلقى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، تهنئة من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، بعد فوز الفريق بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي جرت فعالياتها مؤخراً بالإمارات.

وذكر الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي اليوم أن رئيس «الفيفا» قال في خطابه «أود أن أتقدم لكم بالتهنئة مرة أخرى بمناسبة فوز ناديكم بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية، وهو إنجاز جديد لكم، وأنا أرسل هذه الرسالة للإشادة بكل من أسهم في تحقيق هذا الانتصار، سواء كانوا لاعبين أو الجهاز الفني والإداري والطبي»

وأضاف رئيس «الفيفا» في خطابه: «يسعدني أيضاً الإشادة بجماهيركم الرائعة التي تواجدت في هذه البطولة».

وقال «ولا شك أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة العمل الشاق والاحترافية والاهتمام بكافة التفاصيل، بالإضافة إلى الحب والشغف تجاه لعبة كرة القدم، كل هذه الأشياء تبشر بمستقبل مشرق لفريقكم، وبكل تأكيد سوف تفتح الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، أتمنى لك كل الخير، وأتطلع لمقابلتك مرة أخرى قريباً».