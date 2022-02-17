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الرياضي
«الترايثلون» يشارك في «آسيوية البحرين»
«الترايثلون» يشارك في «آسيوية البحرين»
17 فبراير 2022 18:22

دبي (الاتحاد)


عقد مجلس إدارة اتحاد الترايثلون اجتماعه الأول برئاسة خالد الفهيم رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس العميد عبد الملك جاني، والدكتور عامر العامري وأحمد الشامسي وصالحة البسطي وعبير محمد الخاجة وعبد الله البلوشي وبخيت ال علي ومحسن آل علي، والمدير الفني للاتحاد الحسن عقيلي، وذلك في «كابيتال كلوب» بدبي.
وشهد الاجتماع توزيع الحقائب الإدارية على الأعضاء حيث انتخب العميد عبدالملك جاني نائباً للرئيس وتولى الدكتور عامر العامري منصب المدير المالي وصالحة البسطي الأمين العام للاتحاد، وأسندت مهمة التمثيل الخارجي للعميد عبد الملك جاني ولجنة المنتخبات الوطنية أحمد الشامسي ومحسن آل علي، فيما يتولى لجنة المسابقات عبد الله البلوشي وبخيت آل علي، بالإضافة إلى عبير الخاجة للجنة التسويق والرعاية.
وقرر الاتحاد المشاركة في البطولة الآسيوية للدواثلون المجمع إقامتها في البحرين الشهر المقبل
كان خالد الفهيم قد بدأ الاجتماع بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابقين على جهودهم المخلصة والمتميزة خلال مدة عضويتهم، مؤكداً أنها كانت زاخرة بالإنجازات الرياضية متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم الأخرى لخدمة الوطن، ورحب بالأعضاء الجدد متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم.
وكانت أبرز النقاط التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع هي ترسيخ رؤية الاتحاد بجعل الإمارات عاصمة للترايثلون، وتم الاطلاع على الإنجازات السابقة التي حققها الاتحاد وعرض خطة العمل للمرحلة المقبلة،ومشاركات الاتحاد في العديد من البطولات وتطوير المنتخبات الوطنية، واستقطاب الفعاليات الدولية، والارتقاء بالسباقات المحلية لتصبح هدفاً للمشاركة من خارج الدولة، وصولاً لتأسيس شراكات متعددة لتفعيل التعاون الإيجابي مع الاتحادات الإقليمية والعالمية في سبيل تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المكتسبة خلال السنوات الماضية، واكتساب خبرات من هذه التجارب الدولية وزيادة مصادر الدخل للوصول للاكتفاء الذاتي من ناحية الموارد المالية.

جمعية الترايثلون
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