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الرياضي
مختبر الابتكار يناقش مستقبل رياضات الدفاع عن النفس
مختبر الابتكار يناقش مستقبل رياضات الدفاع عن النفس
17 فبراير 2022 18:20

دبي (الاتحاد)


نظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس «مختبر الابتكار الرياضي»، ضمن فعاليات أسبوع الابتكار في إمارة الشارقة، وأقيم برعاية مجلس الشارقة الرياضي تحت شعار «نحو إعداد وصناعة بطل أولمبي في رياضات الدفاع عن النفس»، وذلك في مجمع الشارقة للتكنولوجيا والبحوث والابتكار.
شارك في المختبر د.أحمد سعد الشريف رئيس جمعية الرياضيين في الإمارات، صالح بن عاشور المحاضر الدولي عضو الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، وأحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الدكتور خالد سيف الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، وعدد من القيادات الرياضية وممثلي الأندية والاتحادات الرياضية والخبراء الرياضيين وعوائل اللاعبين وجمع من الأبطال والمواهب الرياضية.
وتضمن مختبر الابتكار مناقشة مستفيضة تخص دور «الخطط المتكاملة لإعداد البطل الأولمبي في رياضات الدفاع عن النفس»، وأخرى عن «السعادة والروح الإيجابية وأثرهما في صناعة البطل الأولمبي».
وفي مخرجات المختبر أكد المحاضرون أهمية الصحة العقلية للاعبين من خلال توفير موارد صحية تخدم استكشاف اللاعب وتطويره، خصوصاً تزامناً مع الآثار التي ترتبت بسبب جائحة كورونا، والتي أضافت تحديات على مشروع البطل الأولمبي والرياضي المتميز تبحث عن حلول تساهم بتعزيز إعداد وصناعة البطل الأولمبي مما يدعو إلى أهمية تكثيف التدريب النفسي والإرشادي للرياضيين، إضافة إلى أن الاستمرار في الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية ستساهم بتأمين ديمومة العمل الرياضي التصاعدي، وشدد المختبر على أهمية اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب في إشارة إلى الاستعانة بمدربين وإداريين أكفاء يساهمون بالاستكشاف والتطوير، وصولاً لتحقيق الأهداف.

نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس
مجلس الشارقة الرياضي
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