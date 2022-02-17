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الرياضي
مهرجان التحدي للجو جيتسو يجمع نجوم المستقبل في أبوظبي
مهرجان التحدي للجو جيتسو يجمع نجوم المستقبل في أبوظبي
17 فبراير 2022 18:14

 

أبوظبي (الاتحاد)
ينطلق غداً الجمعة مهرجان التحدي للجو جيتسو الذي تتخلله بطولة التحدي المخصصة لفئات البراعم والأشبال (4 – 15 عاماً)، بمشاركة قياسية من اللاعبين واللاعبات.
وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن مهرجان وبطولة التحدي يعكسان رؤية الاتحاد التي تولي شريحة الأطفال أهمية استثنائية، باعتبارها أساساً راسخاً لضمان نجاح الخطط والإستراتيجيات الرامية إلى إعداد جيل قوي وتنافسي من الأبطال القادرين على تشريف الوطن ومضاعفة إنجازاته في ساحات الجو جيتسو العالمية.
وأوضح البطران أهمية ممارسة رياضة الجو جيتسو من عمر الطفولة؛ كونها من الرياضات التي تؤثر بشكل كبير على شخصيات ممارسيها وأسلوب حياتهم، خصوصاً أنها تكسبهم قيماً نبيلة لا حصر لها، مثل الانضباط والشجاعة والثقة بالنفس، فضلاً عن الارتقاء بأخلاقهم وتعاملهم مع الآخرين.
من جانبهم، عبّر عدد كبير من الأهالي وأولياء أمور اللاعبين المشاركين عن سعادتهم بتخصيص الاتحاد برامج وبطولات تستهدف البراعم والأطفال، انطلاقاً من إيمانه بأن هذه الشريحة تمثل محوراً مهماً لتطوير الرياضة، والمخزون الإستراتيجي للمواهب التي ستمثل المنتخبات الوطنية في المستقبل.
وتستضيف البطولة مئات الأطفال من عمر 4 إلى 15 عاماً، وجرى تخصيص اليوم الأول من المنافسات للأطفال من حملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر.
من ناحية أخرى، سيوفر المهرجان باقة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية للأسر الذين سيحضرون للبطولة، بما فيها ألعاب وأنشطة ترفيهية للعائلات، ومنطقة مخصصة لعربات الطعام لمجموعة من أبرز علامات الضيافة. 

الجو جيتسو
اتحاد الجو جيتسو
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