الشامسي يهدي إسطبلات «اس اس» لقب حتا للقدرة



محمد حسن (دبي)

أهدى الفارس سعيد أحمد الشامسي إسطبلات «اس اس» لقب سباق كأس حتا للقدرة المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 119 كم، الذي أقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 58 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات واندية الفروسية بالدولة.

ونجح بطل السباق في إنتزاع اللقب بعد أداء مميز على صهوة الجود «بولي» قاطعاً المسافة الكلية بزمن وقدره 4:28:00 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 26.64 كلم في الساعة.

وجاء خلفه في المركز الثاني بفارق 3 ثوان، راشد محمد عتيق المهيري، على صهوة «ساندين ويكد» لإسطبلات الجوارح، فيما حل ثالثاً الفارس سهيل الغيلاني على صهوة «لافي» وهو ايضا لإسطبلات «اس اس» بزمن وقدره 4:28:15 ساعة.

وجاء السباق قوياً منذ انطلاقته وشهد المرحلة الأولى سرعات كبيرة، لكن سرعان ما عادت الأمور الى نصابها حيث شهدت المرحلة الثانية والثالثة سرعات اعتيادية، لكن المرحلة الثالثة كشفت عن ملامح الصدارة حيث انفصل العشرة الأوائل بفراق كبيرة عن البقية.

ونجح البطل في توزيع جهد خيله على المراحل ليتمكن في المرحلة الأخيرة من تخطي الجميع الوصول الى خط النهاية أولاً بعد منافسة شرسة امتدت حتى الامتار الاخيرة.

وعقب ختام السباق قام محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل.

وبجانب الكؤوس التي منحت للأوائل، تم تخصيص جوائز نقدية قيمة حيث نال صاحب المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، ونال الرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم، ونال أصحاب المراكز من السادس وحتى العاشر مبلغ 30 ألف درهم.

توب 5

الأول: سعيد أحمد الشامسي «اس اس»

الثاني: راشد محمد عتيق المهيري «الجوارح»

الثالث: سهيل الغيلاني «اس اس»

الرابع: بثينة خالد الرضا «زعبيل2»

الخامس: سالم حمد ملهوف الكتبي«اس أم»