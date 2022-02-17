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العين يُتوج بجائزة النسخة الثانية لـ «دوري الجماهير»
العين يُتوج بجائزة النسخة الثانية لـ «دوري الجماهير»
17 فبراير 2022 17:11

 
دبي (الاتحاد)


قاد جمهور العين ناديه إلى حصد جائزة «الحضور الجماهيري الدورية»، في نسختها الثانية للجولات 12 و13 و14 على التوالي في «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي أطلقتها الرابطة في إطار العمل المشترك مع الأندية لتحسين التفاعل الجماهيري، وتشمل جائزة «الحضور الجماهيري الدورية»، وفق متوسط الحضور الجماهيري لكل ثلاث جولات، بداية من الجولة التاسعة، و«جائزة الحضور الجماهيري السنوية»، التي توزع في نهاية الموسم حسب ترتيب الأندية من ناحية متوسط الحضور الجماهيري.
وحصد العين الجائزة للمرة الثانية على التوالي بعد الأولى في الجولات 9 و10 11، وحل الشارقة في المركز الثاني، فيما ظفر خورفكان بجائزة المركز الثالث.
وستكون الأنظار مسلطة مع انطلاقة الجولة 16 لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، على المنافسة المحتدمة على النسخة الثالثة من جائزة «الحضور الجماهيري الدورية»، والتي انطلقت ببداية «الجولة 15»، ليعلن عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بنهاية «الجولة 17».

رابطة المحترفين
دوري أدنوك للمحترفين
العين
الشارقة
خورفكان
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