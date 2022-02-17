«البوندسليجا».. جولة «الخناق والتوازن»الأل

برلين (أ ف ب)

يبدو باير ليفركوزن مرشحاً لمواصلة انتصاراته المتتالية وتشديد الخناق على بوروسيا دورتموند الثاني، عندما يحل ضيفاً على ماينتس الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وضرب باير ليفركوزن بقوة في العام الجديد وهو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة في دور الإياب في «البوندسليجا» حتى الآن. واستهل باير ليفركوزن العام الجديد بتعادل 2-2 مع ضيفه أونيون برلين الذي كان يحتل المركز الثالث وقتها، قبل أن يحقق أربعة انتصارات متتالية مدوية على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 2-1 وضيفه أوجسبورج 5-1 ومضيفه بوروسيا دورتموند 5-2 وضيفه شتوتجارت 4-2.

ويملك باير ليفركوزن ثاني أقوى خط هجوم في الدوري برصيد 58 هدفا خلف بايرن ميونيخ المتصدر (70) وأمام دورتموند (57)، علماً أن المرة الوحيدة التي بلغ فيها النادي حاجز 50 هدفاً في موسم واحد تعود إلى 2001-2002 عندما بلغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا. ويعوّل باير ليفركوزن على مهاجميه التشيكي باتريك شيك والفرنسي موسى ديابي اللذين سجلا 29 هدفا معا: 19 هدفاً للأول يحتل بها المركز الثاني على لائحة الهدافين و10 أهداف للثاني.

ويسعى باير ليفركوزن إلى العودة لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي بلغها للمرة الأخيرة موسم 2019-2020، وهو يحتل حاليا مركزاً ثالثاً مريحاً برصيد 41 نقطة بفارق سبع نقاط أمام لايبزج صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى المسابقة القارية العريقة وهوفنهايم وفرايبورج وأونيون برلين التي تتقاسم المركز الخامس.

كما يتخلف باير ليفركوزن بفارق خمس نقاط فقط عن بوروسيا دورتموند الثاني والذي تنتظره مهمة صعبة الأحد أمام ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، وبالتالي فهو يرصد النقاط الثلاث لتضييق الخناق عليه. وسيحاول بوروسيا دورتموند استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة صحوته والإبقاء على فارق النقاط الست التي تفصله عن بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في الأعوام التسعة الأخيرة.

ويدرك دورتموند جيداً أنه قد يجد نفسه متخلفاً بفارق تسع نقاط عن بايرن ميونيخ قبل استضافته بوروسيا مونشنجلادباخ لأن النادي البافاري يلعب قبله بساعتين. ويحوم الشك حول مشاركة المهاجم الدولي النروجي إرلينج هالاند بسبب إصابة عضلية أبعدته عن المباراة الأخيرة ضد المضيف أونيون برلين «3-صفر»، وستحرمه من خوض مباراة اليوم ضد رينجرز الاسكتلندي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج». وعانى الواعد هالاند «21 عاماً، 80 هدفا في 79 مباراة مع دورتموند» كثيراً من إصابات متكررة هذا الموسم وسيغيب الخميس عن المباراة الثالثة توالياً والثانية عشرة هذا الموسم.

ويملك بايرن ميونيخ فرصة استعادة التوازن ونغمة الانتصارات التي غابت عنه في مباراتيه الأخيرتين في مختلف المسابقات عند يستضيف جرويتر فورث صاحب المركز الأخير الأحد. ومني النادي البافاري بخسارة مدوية السبت الماضي أمام مضيفه بوخوم 2-4 هي الثانية له في دور الإياب بعد الأولى أمام ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 1-2.

وتابع بايرن خيباته بتعادل مع مضيفه سالزبورج النمساوي 1-1 الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث أنقذه مهاجمه الدولي الفرنسي كينجسلي كومان من الخسارة في الدقيقة الأخيرة. وعلق مدربه يوليان ناجلسمان على التعادل قائلاً: لا يمكننا المقارنة مع مباراتنا في بوخوم في الدوري المحلي ولكن بشكل عام ارتكبنا الكثير من الأخطاء.

ويطمح لايبزج إلى استغلال المعنويات المهزوزة للاعبي هرتا برلين الرابع عشر عندما يحل ضيفا عليهم الأحد لتحقيق فوزه الثاني تواليا والخامس في مبارياته الست في دور الإياب. وحقق لايبزج قفزة مذهلة في الترتيب منذ مطلع العام العام بعدما أنهى السابق في المركز التاسع.

ونجح وصيف بطل الموسم الماضي في العودة الى المركز الأربعة الأولى التي تضمن لأصحابها مقعداً في المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل، لكنه يواجه منافسة قوية مع أربعة فرق بينها ثلاثة تتقاسم معه الرصيد ذاته «34 نقطة» هي هوفنهايم وفرايبورج وأونيون برلين وجميعها تنتظرها مباريات سهلة خارج قواعدها السبت وبالتالي تملك فرصة الانقضاض على المركز الرابع.

ويحل هوفنهايم ضيفاً على فولفسبورج الثاني عشر، وفرايبورج على أوجسبورج السادس عشر، وأونيون برلين على أرمينيا بيليفيلد الخامس عشر. ويلعب السبت أيضاً كولن الثامن برصيد 38 نقطة مع أينتراخت فرانكفورت العاشر «31 نقطة»، وشتوتجارت السابع عشر قبل الأخير مع بوخوم الحادي عشر.