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الرياضي
رونالدو «الأكثر شهرة» في الصين
رونالدو «الأكثر شهرة» في الصين
17 فبراير 2022 14:45

لندن (د ب أ)


أظهر تقرير إعلامي في الصين، أن الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، حافظ على مكانته كأشهر لاعب كرة قدم عبر شبكة الأنترنت في الصين للعام الرابع على التوالي.

وكشفت النسخة الـ11 من تقرير «ريد كارد» لوكالة «مايلمان» الرياضية الإلكترونية، عن زيادة شعبية رونالدو في الصين في الوقت الذي تسببت فيه جائحة كورونا في حظر السفر بين المواطنين.
وتم اختيار نادي برشلونة الإسباني باعتباره النادي الأكثر شعبية عبر شبكة الإنترنت في الصين.
وحافظ الدوري الإنجليزي الممتاز على مكانته، كأكثر الأندية شعبية عبر شبكة الإنترنت في الصين، من بين جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، للعام الرابع على التوالي.
وحل تشيلسي الإنجليزي في المركز الثاني في قائمة الأندية الأوروبية الأكثر شعبية عبر شبكة الإنترنت في الصين، وتقدم مانشستر يونايتد من المركز السادس إلى الثالث في القائمة بعد عودة رونالدو إلى أولد ترافورد.

الصين
كريستيانو رونالدو
مانشستر يونايتد
برشلونة
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
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