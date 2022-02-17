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الرياضي
إقبال واسع على المشاركة في تحدي ترايثلون ياس «أدنوك»
إقبال واسع على المشاركة في تحدي ترايثلون ياس «أدنوك»
17 فبراير 2022 15:26

أبوظبي (الاتحاد) 

يشهد تحدي ترايثلون ياس المقدم من أدنوك إقبالًا واسعاً لدى عشاق الرياضة وهواة فعاليات اللياقة البدنية من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة للمشاركة في النسخة 12 من السباق المجتمعي المميز بأجوائه الاحتفالية في مرسى ياس فعالياته 12 مارس المقبل.
ويعد ترايثلون ياس من الأحداث المجتمعية المفضلة التي تستضيفها حلبة مرسى ياس ويتيح لجميع فئات المجتمع في مختلف أنحاء الدولة اختبار قدراتهم البدنية بما يتناسب مع مستويات لياقتهم البدنية ضمن أجواء تنافسية ودية على مسار الفورمولا-1 الشهير في جزيرة ياس. 

ويوفر السباق المجتمعي 12 فئة في نسخة عام 2022، فاتحًا باب المشاركة أمام الجميع من مختلف الأعمار، ويشهد السباق في هذا العام إضافة فئة التتابع المختلط، حيث تشارك فرق مكونة من أربعة متسابقين/2 رجال و2 سيدات/ في المنافسة على مسار مكون من السباحة لمسافة 200 متر، وركوب الدراجة الهوائية لمسافة 5 كم، والجري لمسافة 1250 متراً، ويتعين على المتسابقين في كل من الفرق المشاركة إكمال هذا المسار بشكل متتابع. وتتضمن فئات الفرق الأخرى، تتابع سبرينت، والتتابع الأولمبي للفرق، فيما تشمل الفئات الفردية مسار السبرينت، والمسار الأولمبي ومسار سوبر سبرينت، بالإضافة إلى فئتي ترايثلون مخصصتين للمشاركين الصغار الذين تتراوح أعمارهم من ثمانية إلى 15 عامًا. 

ويكثف المتسابقون الراغبون بالمشاركة في الحدث استعداداتهم بمساعدة البرنامج التدريبي المخصص الذي وضعه المنظمون لتمكين المشاركين من تحقيق أهدافهم الشخصية خلال السباق.

حلبة ياس
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