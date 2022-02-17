«السيتي» ينظم فعالية لتشجيع الفتيات على ممارسة كرة القدم

أبوظبي الاتحاد)



ينظم مانشستر سيتي فعالية كروية، ضمن إطار مبادرته الرائدة الهادفة لتشجيع الفتيات على ممارسة رياضة كرة القدم، وتقام الفعالية 19 و20 فبراير في ياس مول بأبوظبي، حيث يمكن لهاويات رياضة كرة القدم تصوير فيديو لأنفسهن، وهن يسجلن هدفاً، أو يتصدين لمحاولة تسجيل هدف على ملعب كرة قدم مصغر مصمم خصيصاً لهذا الغرض.

وكانت المبادرة العالمية قد حققت إقبالاً كبيراً وتفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها للمرة الأولى في عام 2018، وبادرت أكثر من 5000 فتاة إلى مشاركة تسجيلات لهن خلال الدورات السابقة. وتهدف مبادرة «Same Goals» التي أطلقها النادي حول العالم، إلى تشجيع الفتيات، من مختلف الأعمار، على ممارسة هذه الرياضة الممتعة والتفاعل مع النادي، عن طريق تسجيل فيديو قصير لهن وهم يسجلن هدفاً أو يتصدين لمحاول تسجيل هدف، ومشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، ليحصلن على كرة قدم محدودة الإصدار.

ويمكن لعشاق كرة القدم التوجه إلى موقع تنظيم الفعالية في تاون سكوير في ياس مول خلال ساعات العمل، حيث يمكن لهم تسجيل الهدف وعيش أحلامهم الكروية بحضور «مون بيم»، التميمة الرسمية لمانشستر سيتي، والتي تتواجد لتشجيع المشاركين من الساعة الرابعة إلى التاسعة مساءً.